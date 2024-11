CCOO acusa les residències d'infringir la pujada salarial

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

CCOO denuncia que els geriàtrics concertats no estan respectant l’acord al qual van arribar amb els sindicats el 2021, que “fixava que el 60% dels augments de les tarifes públiques anirien destinats a millorar condicions laborals i les empreses es quedarien amb el 40%”, va afirmar la portaveu del sindicat, Helena Motos. Va explicar que després d’ajustar a l’alça els salaris un 0,4% a començaments d’any per equiparar el conveni català amb l’estatal, “les empreses ho estan repercutint en el 3% de les tarifes que correspon als empleats i també estan restant la baixada de 8 hores en la jornada”, per la qual cosa va acusar la patronal de “perpetuar la precarietat dels treballadors a costa dels recursos públics” i va demanar al Govern que “supervisi on van els increments i formi part de les negociacions”.

La presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, va afirmar que “volem que el personal de les concertades cobri el mateix que el de les públiques”. La principal patronal del sector va demanar un “pacte de país” per fixar les pujades de les tarifes dels propers 5 anys perquè no “les podem estar negociant cada any”. La tarifa mensual va ser de 2.124 € el 2023 i ha pujat un 5% enguany més un 2% per sobrecostos de subministraments. Sindicats i patronals estan negociant les del 2025.