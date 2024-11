Ofereixen als paradistes de Ronda anar als mercats de Cappont i Balàfia

L’ajuntament ha ofert als cinc paradistes que queden al mercat municipal de Ronda-Fleming traslladar-se als de Cappont i Balàfia una vegada n’iniciïn la reforma, que es preveu que es comenci a començaments del 2026 i duraria un any. Una proposta que el govern municipal va fer als paradistes aquest dilluns en una reunió lliga amb tots els grups de l’oposició, després que a la comissió informativa de la setmana passada demanessin més detalls del procés d’acompanyament que els faran mentre s’executin les obres.

La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va detallar que a la reunió se’ls va informar que “tenim un pla individualitzat per a cada parada i una de les propostes que els vam fer era traslladar-se als mercats de Cappont i Balàfia, on podrien estar de forma temporal mentre duri la reforma de Ronda o quedar-se allà de forma definitiva”. Iglesias va remarcar que aquesta possibilitat “es fa sense condicionants i completament a la seua elecció, fins i tot els vam dir que si volen podrien tenir una parada a Ronda i una altra a Balàfia o Cappont, ells decidiran què volen fer i on”. La tinenta d’alcalde va remarcar que la reforma no començaria fins a principis del 2026, “de manera que ara tenen més d’un any per prendre una decisió, però la nostra voluntat és d’ajudar-los en el que necessitin i que segueixin endavant”. A més de poder anar a aquests mercats municipals, la Paeria també s’ha ofert a ajudar-los en els tràmits perquè els paradistes que no vulguin anar a Cappont o a Balàfia busquin un altre local.

Després de conèixer aquesta proposta, un portaveu dels paradistes va reconèixer que “és la millor que ens han ofert fins ara, tant aquest govern com els anteriors, ara tindrem tot el 2025 per decidir si ho acceptem, busquem un local alternatiu mentre duri la reforma o ens n’anem definitivament de Ronda i busquem local pel nostre compte”. Va afegir que ara mateix tres dels cinc paradistes de Ronda estarien interessats a traslladar-se. Ronda, Balàfia i Cappont són els únics mercats municipals que queden a Lleida. Al de Balàfia hi ha una paradista des del 2016 i regenta tres llocs. El de Cappont té gairebé totes les parades plenes i divendres va tancar el supermercat que els feia de “locomotora comercial”, un Mercadona. Plusfresc estudia ocupar el seu lloc a l’abril. La reforma de Ronda-Fleming es votarà aquest divendres al ple.