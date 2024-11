Aprovat el pla de Salut de la Diputació de Lleida per un import de 21,6 milions d'euros fins el 2026

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat inicialment aquest dijous el pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la salut corresponent als anys 2024, 2025 i 2026 per un import de 21,6 milions d'euros. A més, s'ha incrementat en 1,17 milions d'euros la dotació anual entre 2020 i 2023. Les subvencions es pagaran en forma de pagament anticipat i han de permetre afrontar noves despeses en controls d'aigua d'ús públic, clor, places concertades de residències, centres de dies i serveis d'atenció integral en l'àmbit rural, segons ha detallat el diputat de Salut i Esports, Òscar Martínez. El ple també ha acordat prorrogar el conveni per a l'ampliació i remodelació del CAP de Tàrrega, amb una aportació que supera els 3,5 milions d'euros.

En matèria de carreteres, el ple ha donat llum verda a l'aprovació inicial del projecte de millora i eixamplament de la carretera LV-7021, d'Artesa de Lleida al Cogul, en el tram corresponent entre Aspa i el Cogul. Així, aquesta via de gairebé onze quilòmetres i mig disposarà d'una calçada de set metres d'ample i estarà condicionada a 60 km/h. El projecte està dotat amb 2,18 milions d'euros. En paral·lel, la institució ha renovat el contracte de manteniment de vies urbanes i camins rurals de la demarcació de Lleida amb una inversió de 13,6 milions d'euros. Aquí s'hi inclou també la renovació de paviments, la neteja de neu o gel sobre la calçada, o la senyalització. Com a novetat, el nou contracte estableix que les empreses han de compensar la petjada de carboni de les obres.

Renúncia a subvencions per a la rehabilitació energètica

D'altra banda, el ple ha acceptat les renúncies dels ajuntaments d'Alfés, Alt Àneu, Bovera, Llardecans i Tarrés a la subvenció concedida dins el pla de cooperació per fer front a les despeses per a la certificació i qualificació energètica d'edificis pertanyents o utilitzats pels ajuntaments de la demarcació que promoguin la seva rehabilitació energètica.

Aprovada una moció pel català

En l'àmbit de les mocions, el ple n'ha aprovat una de Junts-Impulsem per fomentar l'ús de la llengua catalana, amb els vots favorables d'aquest grup, ERC, PSC i Ara-Pacte Local; i l'abstenció d'Unitat d’Aran i el PP. Per contra, només els populars han votat a favor de la seva moció en matèria de seguretat. El text s'ha rebutjat amb els vots en contra d'ERC, PSC i Ara-Pacte Local; i l'abstenció de Junts-Impulsem i Unitat d'Aran.