L'ajuntament plantarà 650 arbres entre el desembre i el març

L’ajuntament iniciarà en els propers dies una campanya per plantar fins a 650 arbres entre el desembre i el març a tots els barris. L’objectiu d’aquesta iniciativa és omplir els escocells buits que hi ha per tota la ciutat. Enguany, entre gener i març n’ha plantat un total de 188. Actualment el consistori està millorant els espais enjardinats i ahir els operaris municipals van sembrar la nova gespa de la plaça Pau Casals i hi van plantar un centenar de rosers.