Els advocats lamenten la “greu” falta d'ús del català a la justícia

Més de 300 juristes participen des d’ahir i fins avui en el Congrés de l’Advocacia Catalana a la Llotja de Lleida. Els advocats Jordi Pina i Judit Gené van ser els encarregats de fer la conferència inaugural, en la qual van reflexionar sobre la situació de l’advocacia i els reptes de futur. Entre els principals problemes, segons va destacar Pina, es troba “la falta d’aplicació del català en l’administració de Justícia”. Val a recordar que l’últim informe de la conselleria de Justícia apuntava que les sentències en català a Lleida només representaven el 9,37% el 2023. Una xifra que va en descens, ja que el 2022 el percentatge era del 10,8% del total i el 2019, era

de l’11,63%. Sobre això, Pina va assenyalar que “des dels col·legis d’advocats hem de fer que el català estigui implementat”, i fins i tot va lamentar que hi ha ciutadans que creuen que si utilitzen el castellà es veuran més afavorits.

Per altra banda, Pina, advocat del secretari general de Junts, Jordi Turull, en el procés, va lamentar que el Tribunal Suprem no està aplicant la llei d’amnistia, que sí que estan fent altres tribunals, i que en aquest cas han presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional. “És tanta la no-aplicació de l’amnistia que el Tribunal Europeu de Drets Humans va preguntar per aquesta qüestió a l’Estat espanyol”, va recordar. En aquest sentit, va reflexionar que “quan les interpretacions de la llei tenen motius espuris creen inseguretat jurídica” i va assenyalar que la llei d’amnistia “és claríssima i no hi ha dubtes a la interpretació”.

Sobre el Congrés de l’Advocacia Catalana, la degana del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, Antònia Martí, va destacar que és la primera que se celebra a la capital lleidatana i que acolliran vint jornades de formació, el balanç de la qual es farà avui al migdia. Per la seua part, Pina va assegurar que aquests congressos serveixen “per fomentar l’autoestima del col·lectiu” i va opinar que els advocats “som part fonamental del món judicial perquè defensem els drets de tots els ciutadans”. En les jornades es debaten qüestions claus en diferents àmbits per a l’exercici de la professió en un context de canvis socials, tecnològics i normatius.

“La IA pot fer una justícia més ràpida, però no més justa”

La lletrada Judit Gené va abordar els canvis tecnològics a què s’enfronta la justícia i l’advocacia en l’exercici de la seua professió, inclosa la irrupció de la intel·ligència artificial. Segons la seua opinió, va assenyalar que “pot contribuir a una justícia més ràpida, però no necessàriament més justa”, sense oblidar altres eines d’eficiència. Així mateix, va destacar que l’advocacia “ha de seguir defensant la posició de la dona, reforçar-la, evitar que continuïn existint els sostres de vidre, sobretot en els àmbits més superiors tant en l’advocacia com en la judicatura”. També va assenyalar que la seua professió “defensa els drets de les persones i fa una societat millor”.