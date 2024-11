La Seu Vella quedaria fora de la candidatura de Patrimoni Unesco, segons fonts andorranes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida es troba en el procés per aconseguir la declaració de Patrimoni Mundial de la Unesco. Des del 2016, aquest emblemàtic monument figura a la llista indicativa de l'Estat espanyol com a aspirant oficial a aquesta prestigiosa distinció.

A més, a principis d'aquest mes de novembre, el Consorci del Turó va fer un pas més enllà i va sol·licitar formalment la seua inclusió en la candidatura conjunta d'Andorra, França i Espanya sobre els orígens històrics del Principat. Tanmateix, segons informacions publicades pel Diari d'Andorra , el comitè de pilotatge d'aquest projecte transnacional hauria desestimat l'aspiració de la Seu Vella. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, fins i tot va assegurar que "la consellera de Cultura, Sònia Hernández, li hauria comentat recentment que des de la Generalitat s'aparcava la proposta lleidatana davant la suposada mala recepció per part de les autoritats andorranes".

No obstant això, des de la conselleria de Cultura van reafirmar el seu compromís amb la candidatura: "El compromís de la Generalitat és d'acompanyar la candidatura amb respecte i responsabilitat cap al patrimoni cultural del país". Així mateix, van puntualitzar que la decisió final recaurà en el comitè tècnic de pilotatge, "responsable de dirigir i valorar aquesta iniciativa".

Per la seua part, la Paeria de Lleida va preferir no fer valoracions fins a la pròxima reunió prevista d'aquest comitè tècnic. Malgrat això, van assegurar que "el que s'ha publicat no es correspon amb les informacions que té l'ajuntament de Lleida".

Caldrà esperar, doncs, a les pròximes setmanes per conèixer el desenllaç d'aquesta aspiració del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella per formar part del selecte grup de llocs declarats Patrimoni Mundial per la Unesco. Un reconeixement que, sens dubte, suposaria un impuls per a la projecció turística i cultural d'aquest emblemàtic monument lleidatà.