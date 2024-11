Un de cada cinc pacients atesos a Urgències a Lleida té 85 anys o més

Un 20% dels pacients atesos a Urgències a Lleida l'any passat, en concret 35.000, tenen 85 anys o més. I amb l'envelliment de la població aquest col·lectiu anirà en augment, de manera que cal un abordatge global des del punt de vista sanitari i social. Així ho van indicar ahir experts en la II Jornada Geriatria i Urgències.

L’any passat van ser atesos d’urgència 35.000 pacients de la franja d’edat a partir de 85 anys, xifra que va representar un 20% del total de persones que van acudir a Urgències. O el que és el mateix, una de cada cinc. Així ho va indicar ahir Ana Vena, directora territorial de Cronicitat i Hospitalització a Domicili i responsable de la unitat de suport de geriatria d’Urgències, en la II Jornada Geriatria d’Urgències celebrada ahir a la facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. Vena va precisar que “es considera que un malalt geriàtric ho és a partir dels 80 anys”, de manera que si s’hi suma aquest col·lectiu el percentatge d’atesos d’urgència respecte al total seria superior al 20%.

Així mateix, va indicar que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) apunta que l’edat mitjana d’aquí a 20 anys s’incrementarà en gairebé en 4 anys, de manera que la població geriàtrica continuarà en augment.

Vena va defensar un abordatge conjunt del “pacient gran des d’una visió social i sanitària, i també amb els hospitals, l’Atenció Primària i residències” i va dir que a Lleida són referents en el “binomi urgències-geriatria”. “Hem estat capaços de fer un equip que no només valora al malalt quan hi ha un equip de geriatria, sinó que tots els adjunts d’urgències valoren el malalt geriàtric de forma global. És la nostra fortalesa com a regió sanitària”, va afirmar. Va remarcar que “hem de tenir tots una manera global de treballar en conjunt per oferir una millor atenció. No per ser més grans no han d’anar a urgències, però hi han d’anar quan la seua situació de salut no els permeti ser atesos en un altre nivell assistencial”, a l’Atenció Primària.

Va recordar que “el 2027 ja hi haurà especialistes titulats en urgències i s’hauran d’especialitzar també en geriatria”. No obstant, no veu necessari unes urgències específiques per a pacients geriàtrics. “No té sentit”, va assegurar, i va argumentar que “l’edat cronològica no és la que marca l’atenció, sinó la situació biològica del malalt. I això a les urgències de Lleida ho tenim clar, ho implementem i treballem d’aquesta manera”.

Obre el CUAP de Mollerussa dilluns sense exercir com a tal

L’edifici del nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Mollerussa entrarà en servei dilluns, però no funcionarà com un CUAP, sinó com a punt d’atenció continuada, com passa en altres capitals com Tàrrega o Balaguer, segons ha pogut saber aquest diari. Aquest servei atendrà ara per ara les urgències de 17.00 a 8.00 hores de dilluns a divendres i durant les 24 hores els festius, però amb el mateix personal i sistema de funcionament. La previsió de salut és que a curt o mitjà termini sí que exerceixi les funcions de CUAP quan disposi de pressupost.

La intenció inicial de Salut era inaugurar l’edifici la primavera passada. Posteriorment, el departament va anunciar que l’obertura s’ajornava a l’últim trimestre de l’any. L’objectiu del CUAP és atendre urgències de mitjana i baixa complexitat, evitant així desplaçaments a la ciutadania a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total, donarà servei a unes 65.000 persones de tres comarques, en concret, tots els veïns del Pla d’Urgell i els que formen part de l’àrea bàsica de salut de les Borges Blanques, a les Garrigues, i les d’Agramunt, Bellpuig i Tàrrega, a l’Urgell.

L’edifici té una superfície d’uns 1.150 metres quadrats i inclourà una base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Ha suposat una inversió de 3,7 milions d’euros, finançats amb fons europeus React.

Prova per transportar mostres de sang amb drons

Salut iniciarà a començaments del 2025 un projecte per definir i establir un sistema de transport amb drons de productes del Banc de Sang i Teixits en zones de Lleida. La prova durarà 6 mesos i se centrarà a dissenyar tots els aspectes tècnics, logístics i operacionals. El departament ja ha efectuat dos proves pilot de transport de mostres de sang i orines. Al juny, un dron va transportar 37 mostres de sang des del CAP Vall d’en Bas fins a l’Hospital de la Garrotxa. Es va reduir el temps de transport en un 75% respecte al desplaçament amb furgoneta, un 98% les emissions de CO2 i un 50% el deteriorament dels glòbuls rojos. La segona prova a la regió sanitària Metropolitana Nord, que va acabar ahir, va transportar més de 300 mostres de sang i orina amb una mitjana de 6 minuts de vol, davant dels 30 del transport terrestre.

Junts demana millorar la unitat de fibromiàlgia

Junts ha presentat una proposta de resolució al Parlament que insta el Govern a dotar de dos especialistes en reumatologia la unitat de fibromiàlgia de l’Hospital de Santa Maria, per acabar amb l’anul·lacions i demores de visites a l’haver-se jubilat un dels professionals, com va publicar aquest diari. “Salut ha de solucionar urgentment aquest problema. No pot ser que amb la jubilació d’un dels dos especialistes es deixi d’oferir un servei que havia estat excel·lent”, va dir el diputat Jordi Fàbrega.