Antisida de Lleida reivindica la importància de comptar amb referents visibles per eliminar estigmes

Publicat per redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Antisida de Lleida ha reivindicat avui en el marc del Dia Mundial de la Sida que cada any se celebra l’1 de desembre, la importància de comptar amb referents visibles i positives, persones amb VIH que, si així ho desitgen, puguin fer públic el seu serostatus en un entorn segur.

“Aquests referents són essencials per inspirar altres persones a viure sense estigma ni por. Tot i això, som conscients que visibilitzar-se és una decisió molt personal, condicionada per la situació i l’entorn de cadascú. Per això, cal construir espais segurs i lliures d’estigma on qualsevol persona amb VIH se senti còmoda i respectada per mostrar-se tal com és” ha llegit el manifest el president de la Fundació Antisida de Lleida, Joan Fibla, a la plaça Paeria de Lleida.

La reivindicació també s’ha centrat en la necessitat de comptar amb l’Administració pública com una aliada en aquesta situació. “A Catalunya comptem amb el Pacte Social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH, un instrument clau que hauria de garantir la defensa dels nostres drets i l’eliminació de totes les formes de discriminació. No obstant això, aquest Pacte només serà útil si va acompanyat d’una dotació pressupostària suficient per implementar-lo i fer-ne un seguiment adequat” ha exposat Fibla.

‘Referents inspiradores, aliades compromeses. Bloqueja l’estigma!’ aquest és el lema escollit d'enguany per les 20 entitats catalanes que formen part del Comitè 1er de Desembre.

Educació sexual i afectiva

Des de la Fundació Antisida de Lleida també es vol destacar la importància de l’educació sexual i afectiva com a eina clau en la lluita contra les malalties de transmissió sexual i les violències masclistes. En aquest context, l’entitat ha presentat la iniciativa 'Diacrítiques', un programa que simbolitza, com el propi terme suggereix, la capacitat de modificar i enriquir el sentit de les coses. “Igual que un accent pot transformar el significat d’una paraula i obrir un ventall de noves interpretacions, 'Diacrítiques' busca oferir un entorn d’educació sexual que ampliï horitzons i generi canvis profunds. Basat en l’experiència de més de 30 anys de treball col•lectiu, aquest programa emmarca totes aquelles intervencions que ja s’estan duent a terme i que aspira a construir espais formatius inclusius i oberts, on es promoguin relacions sanes, respectuoses i lliures de prejudicis ”, ha senyalat el president de la Fundació Antisida Lleida.