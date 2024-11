Marxes lentes de les escoles Espiga i Alba contra el tancament de grups d’I-3

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les associacions de famílies d’alumnes de les escoles Espiga i Alba preparen marxes lentes des dels col·legis fins la ciutat, com a protesta contra la voluntat d’Educació de suprimir un grup d’I-3 en cada una d’elles de cara al pròxim curs.

L’Espiga ha sol·licitat permís per fer-les dimarts i dimecres, així com una concentració a la plaça Paeria dijous. I l’Alba les farà dilluns, dimarts i dimecres a la tarda. Ni les famílies ni les direccions dels centres comparteixen la intenció d’Educació, que també es planteja reduir grups a primer d’ESO en almenys tres instituts de la capital, plantejament que tampoc no és del grat dels directors de Secundària.

Així mateix, els grups de Junts i el Comú van preguntar per aquesta qüestió en el ple de la Paeria i l’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que “hem tingut convesaciones amb la Generalitat i el comitè de direcció de l’escola Alba i ben aviat ens reunirem amb el de l’Espiga i l’associació de famílies de l’Alba”. “Estem a disposició de tots per ajudar. La decisió no és definitiva i sembla que la postura de la Paeria serà clau en aquest aspecte”, va indicar.