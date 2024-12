La campanya de Nadal suposa a Lleida entre el 20% i el 50% de les vendes de l’any

Publicat per espín/costa d./carbonell Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya nadalenca, que des de fa uns anys comença ja a finals de novembre amb el Black Friday, és l’època més frenètica per al comerç. Fins al 5 de gener, vigília de Reyes, les botigues i grans superfície podran obrir gairebé de manera ininterrompuda, excepte els propers dies 6, 25 i 26, el que suposa una marató comercial que tant les patronals Pimec i Fecom, com els sindicats i els treballadors veuen excessiva.

És cert que la febre compradora associada a aquesta època provoca que els comerços facturin fins el 50% del total de l’any, segons els sectors (el dels joguets, per exemple, fa el seu agost), però de forma majoritària consideren que no és necessari obrir tots els diumenges de la campanya per facilitar les compres. Alguns apunten que amb obrir el 22 de desembre i el 5 de gener seria suficient.

El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, afirma que avui comença “el mes més important de l’any” per als petits comerços, ja que “la campanya de Nadal suposa entre el 20 i el 40% de la seua facturació anual, depèn del sector”. Detalla que els comerços que més depenen d’aquestes dates són els especialitzats en productes electrònics, de la llar, peixateries, botigues d’alimentació especialitzada i també la moda, “encara que moltes persones s’esperen a les rebaixes de gener per comprar roba”, indica .

Afegeix que l’hostaleria també depèn cada vegada més del Nadal “perquè s’ajunten els sopars d’empreses amb un augment dels àpats familiars als restaurants per comoditat”. El president de la Federació de Comerç, Rafel Oncins, es mostra partidari de regular d’alguna forma el calendari d’obertures per millorar la qualitat de vida del sector comercial, que té molt difícil la conciliació amb tants dies festius d’obertura comercial autoritzada.

Cristina, una treballadora del comerç tèxtil, indica irònicament que “és l’època de l’any en què els treballadors comencem a prendre ansiolítics per suportar aquests dies, perquè no donem l’abast.” Assegura que és “una pèrdua de temps i diners” per al comerç obrir tants dies, ja que “a la llarga no surt a compte. “Les franquícies solen pagar bé les hores extra, però moltes vegades no és rendible. Jo he hagut de contractar una cuidadora perquè s’encarregui dels meus fills per anar a treballar un dia festiu. És un disbarat”, lamenta. Creu que el petit comerç “moltes vegades es deixa arrossegar” per aquesta marató comercial i apunta que “en comptar amb pocs treballadors, es mengen tots els dies festius i en comptes de pagar-te més te'l canvien per una festa entre setmana”. Diu que els petits comerciants “moltes vegades es deixen portar per les grans marques o la botiga del costat i obren per obrir”. i opina que per revertir aquesta situació només faria falta una mica de seny i consciència entre els consumidors per veure que amb tres o quatre dies festius a l’any seria suficient”.

De la mateixa forma opina Isabel, que treballa al sector de l’alimentació. Considera que “com a societat ens han malcriat amb tants dies d’obertura i no són necessaris per a res”. Recorda que “fa deu o dotze anys no hi havia tants dies festius oberts i la gent comprava igual o més, simplement s’adaptava als horaris del comerç, que per si mateix ja són bastant folgats.” A més, assenyala que en l’alimentació “la marató la comencem ja per Tots Sants i no parem fins gener, no fem vacances per Nadal, la conciliació són els pares”. Isabel creu que “l’única manera de canviar aquest paradigma és que la gent prengui consciència que no fa falta obrir tants dies i deixar que els treballadors puguin conciliar en aquestes dates tan assenyalades, però només te n’adones fins que tens un familiar o amic que treballa al sector”.

Obertura desigual en festes a les botigues de comarques

Tàrrega ja respira ambient nadalenc. Els establiments comercials preveuen obrir diversos diumenges.

L’obertura comercial els diumenges de desembre i gener a les capitals de comarca és desigual. Mentre algunes sí que ho faran alguns dies festius com Tàrrega, altres com La Seu no tenen cap previsió de fer-ho.

El president de la Unió de Botiguers de La Seu (Ubsu), Juan Salsas, explico que el sector del comerç a la capital del Alt Urgell “no té tradició” d’obrir els diumenges “ni preveu fer-ho aquestes festes de Nadal”. “En el meu cas tinc una botiga de joguets i mai no m’ha sortit a compte obrir, imagina la resta de sectors”, diu. “Ja tenim la problemàtica dels dissabtes a la tarda tot l’any, ja que als pocs que obren no els surten els números”, informa C. Sans.

A la capital del Pla, Mollerussa Comercial ha comunicat als seus associats la possibilitat d’obertura els diumenges aquest mes. Segons la seua presidenta, Lídia Vilaltella, se’n preveu una de reposada diversa. En aquest sentit, va explicar que diversos comerços del centre, com els del carrer Jacint Verdaguer, ja han acordat obrir diumenge dia 22, informa J. Gómez.

A Tàrrega els comerços associats a Foment Tàrrega tenen previst obrir els diumenges 15 i 22 així com el 5 de gener, encara que des de l’entitat i l’ajuntament recorden que l’obertura està autoritzada per a tots els diumenges entre l’1 de desembre i el 5 de gener. Un dels diumenges en què es preveu més afluència de clients és el 15 coincidint amb la reformulada Fira d’Artistes i Mercat de Nadal, informa L. Pedrós.

Segons l’Associació de Comerciants de Cervera, només 6 botigues preveuen obrir els diumenges. La presidenta de l’entitat, Esther Pallarés, assenyala que són sobretot botigues de roba i complements. Del 6 d’aquest mes fins el 6 de gener, es posarà en marxa la campanya Per Nadal, compra al comerç local. A Guissona, segons l’Associació de Comerciants, s’ha acordat obrir el 6 de desembre i els diumenges 22 d’aquest mes i 5 de gener, vigílies de Nadal i Reis, informa C. Marsiñach.