La Generalitat va alertar la Paeria el 2020 de l'estat de la torre de Moradilla

La direcció general de Patrimoni Cultural de la Generalitat va advertir el juliol del 2020 el llavors alcalde Miquel Pueyo del mal estat de conservació de la torre del Tossal de Moradilla, edificació de la qual ja només queden dretes restes de dos parets després de la caiguda de la paret oriental fa poques setmanes, com va avançar aquest diari. Precisament, la Plataforma Lleida 1936, formada per diferents entitats, ha convocat per a aquest migdia una concentració davant de la torre per reclamar-ne la recuperació i protecció.

La notificació de la Generalitat que anava adreçada a l’ajuntament indicava, segons ha pogut saber SEGRE, que la unitat central de patrimoni històric dels Mossos d’Esquadra els va informar del perill d’enfonsament i el mal estat d’aquesta torre de telegrafia òptica, que està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local.

Així mateix, que les competències per actuar en aquest tipus de béns “recauen exclusivament en l’ajuntament, per això els demanem que prenguin les mesures adequades per a la protecció a tercers de possibles despreniments de la torre i també dels pous de les sitges en els quals s’ha constatat l’enfonsament d’una de les boques”.

L’escrit remarcava que calia “consolidar amb caràcter d’urgència les parts estructurals més vulnerables de la torre, a l’espera d’un projecte de consolidació definitiva” i subratllava que aquest hauria de ser executat “com més aviat millor”. A més, la comunicació recordava al consistori de Pueyo que en aquell moment estava oberta una convocatòria de subvencions per a la restauració d’immobles de notable valor cultural protegits, a la qual va recomanar que s’acollís. Va adjuntar també un informe dels serveis territorials de Cultura que constatava el mal estat de conservació.

Després de la denúncia del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià de l’última caiguda, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va indicar desconèixer el grau de deteriorament de la torre i immediatament va efectuar una inspecció, va redactar un informe per actuar d’urgència i ha ordenat delimitar el perímetre.

La torre de Moradilla està ubicada a l’Horta de Lleida, a prop de la carretera Ll-11 i en el límit amb el terme dels Alamús. Data del segle XIX i és l’única que queda a tot Ponent d’una línia de telegrafia òptica entre Lleida i Barcelona, prèvia a l’ús del telègraf convencional.