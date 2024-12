Aquests són els dies d’obertura comercial durant la campanya de Nadal a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya nadalenca de compres a Catalunya s’està tornant cada vegada més extensa, incloent des de finals de novembre fins principis de gener. En ciutats com Lleida, s’han autoritzat dies festius addicionals d’obertura comercial per fer front a la creixent demanda durant aquest període.

Segons la normativa local, l’1 de desembre de 2024 va ser el primer dia festiu d’obertura comercial autoritzada a Lleida, seguit pel 8, 15, 22 i 29 de desembre, així com el 5 de gener de 2025. Això significa que el comerç només descansarà els dies 6 de gener i 25 i 26 de desembre.

Extensió de la temporada nadalenca

La tendència d’allargar la campanya nadalenca no és exclusiva de Lleida. A moltes ciutats espanyoles, les compres nadalenques comencen cada vegada més primerenc, aprofitant els descomptes del Black Friday a finals de novembre. Això permet als consumidors distribuir les seues despeses al llarg d’un període més prolongat.

A més, la campanya s’estén fins la festivitat de Reis Mags el 6 de gener, enllaçant posteriorment amb les rebaixes de gener. Aquesta estratègia comercial busca maximitzar les vendes i satisfer les necessitats dels clients durant una de les èpoques més importants de l’any.

Adaptació a les noves tendències de consum

La prolongació de la campanya nadalenca és una resposta als canvis en els hàbits de consum de la societat. Cada vegada més persones opten per realitzar les seues compres amb temps, aprofitant les ofertes i promocions disponibles.

A més, la creixent popularitat del comerç electrònic ha obligat als establiments físics a adaptar-se i oferir una experiència de compra més atractiva i convenient. L’obertura en dies festius i l’ampliació d’horaris són estratègies per competir amb les vendes en línia i atreure els consumidors a les botigues tradicionals.

Seguiment desigual de l’obertura comercial a les comarques de Lleida

L’obertura comercial els diumenges de desembre i gener a les capitals de comarca de la demarcació de Lleida és desigual. Mentre algunes sí que ho faran alguns dies festius com Tàrrega, altres com La Seu d’Urgell no tenen previsió de fer-ho.

A la capital del Pla, Mollerussa Comercial ha comunicat als seus associats la possibilitat d’obertura els diumenges aquest mes. Segons la seua presidenta, Lídia Vilaltella, se’n preveu una de reposada diversa. En aquest sentit, va explicar que diversos comerços del centre, com els del carrer Jacint Verdaguer, ja han acordat obrir diumenge dia 22.

A Tàrrega els comerços associats a Foment Tàrrega tenen previst obrir els diumenges 15 i 22 així com el 5 de gener, encara que des de l’entitat i l’ajuntament recorden que l’obertura està autoritzada per a tots els diumenges entre l’1 de desembre i el 5 de gener. Un dels diumenges en què es preveu més afluència de clients és el 15 coincidint amb la reformulada Fira d’Artistes i Mercat de Nadal.

Segons l’Associació de Comerciants de Cervera, només 6 botigues preveuen obrir els diumenges. I a Guissona, segons l’Associació de Comerciants, s’ha acordat obrir-ne el 6 de desembre i els diumenges 22 d’aquest mes i 5 de gener, vigílies de Nadal i Reis.