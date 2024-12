Lleida s'omple de pessebres aquest Nadal amb una àmplia ruta per tota la ciutat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest Nadal, Lleida es consolida com un referent en la tradició dels pessebres, amb una extensa oferta que inclou diorames artístics, pessebres tradicionals i creacions monumentals repartides per diferents punts de la ciutat. La proposta, que forma part de la Ruta dels Pessebres impulsada per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes i l’Ajuntament de Lleida, permet als visitants gaudir d’obres singulars i de gran detall.

Entre les exposicions més destacades es troba la mostra "El caganer, la figureta més entranyable del pessebre català", a la Casa dels Gegants, que es podrà visitar fins al 2 de febrer en horari de dimarts a divendres de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h. També s’hi inclouen els diorames del Mestre Julián Sánchez, que es poden veure a la Catedral Nova, i els diorames de José Mª Sala Mestre al vestíbul de l'Acadèmia Mariana. A més, cal tenir en compte el pessebre artístic realitzat per interns del Centre Penitenciari de Ponent, exposat al Pati del Palau de la Paeria. Per als amants de les figures modernes, destaca el Pessebre Nadalenc de Playmobil al Centre Municipal LleidaJove a partir del 20 de desembre.

A més, el Pessebre monumental del Col·lectiu Cultural Cappont, situat al carrer Riu Cinca, ofereix una experiència única amb figures mòbils i aigua corrent, obert del 29 de novembre al 10 de gener. Altres punts imprescindibles inclouen les parròquies de Sant Pau, Santa Maria de Gardeny, Sant Jaume i Sant Llorenç, que acullen des de pessebres tradicionals fins a diorames d’alta qualitat.

L’oferta nadalenca es complementa amb el Concurs Infantil i Juvenil de Pessebres, exposat a la Casa dels Gegants entre el 23 de desembre i el 4 de gener, i amb la mostra de diorames a la Capella del Peu del Romeu, visitable del 16 de desembre al 7 de gener en horari de tarda. Amb aquesta varietat, Lleida convida a submergir-se en la màgia del Nadal i a descobrir les històries i tradicions que es transmeten a través dels pessebres, consolidant-se com una destinació cultural i familiar durant aquestes festes.