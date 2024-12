Indignació ciutadana: el lamentable estat de les escales de la Plaça Sant Joan a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una ciutadana de Lleida ha expressat la seua indignació en presenciar el deplorable estat en el qual es troben les escales ubicades a la Plaça de Sant Joan, les quals permeten l’accés a l’emblemàtic barri del Canyeret. Segons el seu testimoni, la brutícia acumulada en aquest espai públic ha assolit nivells alarmants, la qual cosa ha generat una gran preocupació entre els residents de la zona.

La resident, que va preferir mantenir el seu anonimat, es pregunta si a les autoritats competents se’ls ha ocorregut considerar la possibilitat de realitzar una neteja exhaustiva en l’àrea afectada. "És increïble que es permeti que un lloc tan transitat i representatiu de la nostra ciutat es trobi en semblants condicions d’abandó", va declarar la ciutadana indignada.

El Canyeret , un barri històric afectat

El Canyeret és un dels barris més antics i pintorescos de Lleida, amb una rica història que es remunta a l’època medieval. Els seus estrets carrerons i arquitectura tradicional el converteixen en un atractiu turístic i un lloc apreciat pels habitants de la ciutat. Tanmateix, l’estat actual de les escales que condueixen a aquest encantador racó ha generat malestar entre els veïns.

"És una pena veure com un lloc tan emblemàtic com el Canyeret es veu afectat per la falta d’atenció i cura de les autoritats", va afirmar la ciutadana. "Esperem que aquesta crida d’atenció serveixi perquè es prenguin mesures immediates".

La situació denunciada en la Plaça de Sant Joan posa de manifest la importància de garantir un adequat manteniment i neteja dels espais públics. A més d’afectar l’estètica i la imatge de la ciutat, l’acumulació de brutícia pot tenir impactes negatius en la salut pública i la seguretat dels transeünts.