Primer festiu obert de la marató comercial

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El comerç va afrontar ahir el primer dia festiu de botigues obertes de la marató comercial de la campanya de Nadal, amb la possibilitat d’obrir tots els diumenges fins al 5 de gener. Molts ciutadans van aprofitar que encara estan vigents els descomptes del Black Friday per comprar ja regals nadalencs. Van obrir sobretot cadenes, franquícies i grans superfícies. Els únics dies en què no està autoritzada l’obertura són el 6, el 25 i el 26. El petit comerç considera que tanta obertura no és necessària i només obrirà alguns diumenges de la campanya, preferentment el dia 22, per la seua proximitat amb Nadal, i el 5 de gener, la vigília de Reis.

D’altra banda, ahir es va celebrar el Mercat de la Rambla a Francesc Macià, la seua nova ubicació mentre durin les obres de renovació de Ferran, l’emplaçament habitual. S’instal·larà de nou els diumenges 8 i 22.