Arranquen les obres a la 'rambla verda' de Fleming

L’ajuntament va iniciar ahir les obres per convertir part del carrer Doctor Fleming en una rambla verda de 16 metres d’amplitud entre el Camp d’Esports, Ronda i Alcalde Pujol. Les obres afectaran 4.480 metres quadrats i comportaran la supressió dels aparcaments més pròxims al Camp d’Esports per donar pas a una zona verda amb 81 arbres i 7.371 plantes i arbustos. També se substituirà l’asfalt d’aquesta zona per granit descompost per millorar-ne la permeabilitat i reduir l’efecte illa de calor.

La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va visitar ahir els primers treballs. El pressupost del projecte és de 630.515,83 euros i compta amb finançament europeu i les obres duraran 7 mesos.

La Paeria també reposa 18 vidres de la passarel·la dels Maristes trencats per actes vandàlics, amb un cost de 5.953 €.