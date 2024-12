La construcció de pisos es dispara un 138% entre gener i setembre

La construcció d’habitatges ha repuntat a Lleida i prova d’això és que en els primers nou mesos de l’any se n’han iniciat un total de 690 a tota la província, un 138% més que els que hi va haver en el mateix període del 2023. Unes xifres que va fer públiques ahir l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) en una jornada sectorial que va comptar amb la col·laboració de CaixaBank i la Paeria. Les veuen com un símbol que el mercat de la construcció s’ha reactivat a Lleida i tot Catalunya, però encara estan lluny de poder donar resposta a la demanda actual. Així ho van assegurar tant el director general de l’APCE, Marc Torrent, com la seua presidenta a Lleida, Montse Pujol, que van destacar que més de la meitat d’aquests 690 pisos es troben al Segrià (374). “Tenim unes xifres que conviden a l’optimisme, però segueixen per sota de les necessitats, hauríem de construir tres habitatges nous per cada mil habitants a l’any per resoldre l’excés de demanda” va dir Torrent.

D’altra banda, Pujol va afegir que “es necessitarien 25.000 habitatges nous cada any a Catalunya per atendre la demanda i ara estem en 15.000”. Tanmateix, valoren positivament aquest repunt de la construcció, ja que “s’ha reactivat en zones on portava anys parada, com Balaguer, on aquest any s’ha iniciat la construcció de 48”, va detallar Torrent. A Tàrrega, en els tres primers trimestres del 2024 s’han iniciat 39, i a Lleida ciutat, 273.

Paral·lelament, Pujol va tornar a reclamar a la Generalitat la pujada dels límits del preu als pisos socials perquè als promotors els sigui rendible fer-los. “Som l’única capital de província catalana que està en la categoria B i és necessari passar a l’A, els costos de construcció han pujat un 30% des de la covid i amb els preus actuals és impossible que la promoció privada pugui ajudar la pública a treure habitatge assequible”, va dir Pujol, que va demanar ajuts per al sector i una legislació “estable”.

La Paeria xifra en cent dies el temps per obtenir una llicència

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va tancar la clausura de la jornada de l’APCE destacant que la Paeria ha reduït a la meitat el temps per atorgar llicències urbanístiques, que ara és de 100 dies. Va detallar que per als permisos d’obres l’espera és de 21 dies i per a l’obertura d’activitats, 43. Va estimar que en tot els 2024 tramitaran un total de 348 llicències urbanístiques, 2.534 permisos d’obres i 237 obertures d’activitats. Va afegir que en els propers tres anys tindran terreny per a 3.865 nous habitatges.