El PP reclama replantejar el pla de serveis socials i participar en el POUM per donar suport al pressupost municipal

Participar en la redacció del nou Pla de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), replantejar el model de serveis socials i millores en seguretat i patrimoni. Aquestes són les línies vermelles que ha fixat el PP per donar suport al pressupost de la Paeria del proper any i que formen part d’un paquet de 62 propostes que enviaran al govern municipal del PSC una vegada aquest iniciï la ronda de contactes. Així ho ha assegurat aquest migdia el cap de l’oposició a la Paeria i líder del PP, Xavi Palau, en l’esmorzar que ha ofert als mitjans de comunicació per celebrar el Nadal, en el qual ha assegurat que "el nostre objectiu per a les eleccions municipals de 2027 és superar les 60 candidatures a la província i a Lleida ciutat disputar l’alcaldia al PSC. El 2027 la ciutadania haurà d’elegir entre Fèlix Larrosa o Xavi Palau", ha remarcat el polític popular.

En relació amb el pressupost del proper any, a Palau li crida l’atenció "que a hores d’ara de l’any el PSC no ens hagi presentat la seua proposta". Ha detallat que el seu equip ha elaborat 62 propostes repartides en 8 blocs i ha denunciat que l’actual govern municipal "porta gastats més de 550.000 euros en encarregar informes externs, fan les mateixes pràctiques que criticaven de l’anterior govern". Respecte a les propostes per al pressupost, Palau destaca participar en la redacció del POUM, municipalitzar el servei de teleassistència, fer una auditoria del pla de barris, elaborar un pla de seguretat per al lleure nocturn, reformar les ordenances fiscals per negar qualsevol tipus d’ajuts a delinqüents reincidents i ampliar la reforma de Rambla Ferran fins Francesc Macià i que inclogui els dos costats del passeig. També proposa habilitar un aparcament dissuasiu gratuït a l’hospital Arnau de Vilanova, recuperar el centre cívic del Clot i rehabilitar l’antic mercat de Santa Teresa, entre altres mesures.