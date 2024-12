Lleida torna a tenir un gran multicine

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

"Era una anomalia que la ciutat de Lleida no tingués un multicine". Així ho ha afirmat el president d’Ocine, Jordi Agustí, aquesta tarda, en declaracions prèvies a l’acte d’inauguració oficial d’Ocine 'prèmium’ en els antics Lauren. Agustí ha destacat precisament que les deu sales tindran aquesta categoria, amb prestacions com seients amb el respatller reclinable, reposapeus regulable, tauleta o un port USB, i algunes d’elles també tindran un sistema d’àudio d’última generació que permetrà que el so arribi als espectadors des de totes les direccions.

El president d’Ocine ha detallat que donaran ocupació a entre 16 i 18 persones, en funció dels dies i ha assenyalat que la inversió per a la posada en marxa del multicine s’atansa als sis milions d’euros, entre el cost de la compra (efectuada per una empresa local) i la inversió de la seua cadena per adequar el recinte, que ha estat d’uns 3 milions d’euros.

Demà obriran finalment al públic sis sales, i està previst que unes altres tres ho facin de forma immediata, ja que els treballs d’adequació es troben en la recta final, mentre que la sala kids, destinada específicament als nens d’entre 3 i 12 anys, tardarà uns dies més a estar a punt, per la qual cosa de moment les pel·lícules infantils es projectaran en una altra sala. Tal com ha publicat aquest diari, el preu de les entrades será d’entre 8,90 i 12,50 euros en funció dels dies i dels suplements ( per exemple, el visionament en 3D té un preu addicional de 2 euros). Només podran comprar-se per internet o bé en el mateix multicine en màquines dispensadores que estan ubicades a la seua entrada, ja que no hi ha taquilles. Sí que hi ha una barra on es poden adquirir llaminadures, crispetes i begudes.

La inauguració oficial ha comptat amb la participació de les autoritats locals i d’un centenar de convidats, entre qui abundaven els representants polítics, i ha acabat amb la projecció de la pel·lícula "Al otro barrio".