Inauguració de pel·lícula: Lleida torna a tenir un gran multicine

La cadena Ocine obre avui el seu primer cine totalment prèmium de Catalunya on eren els antics Lauren de Lleida. Les deu sales compten amb seients reclinables, reposapeus regulable, tauleta i un port USB per carregar dispositius, i les entrades costen entre 8,90 i 12,50 euros. L'equipament dona feina a entre 16 i 18 persones.

“Era una anomalia que la ciutat de Lleida no tingués un multicine.” Així ho va afirmar el president d’Ocine, Jordi Agustí, ahir en declaracions prèvies a la inauguració oficial del nou Ocine Premium als antics Lauren. Agustí va destacar precisament que les deu sales tindran aquesta categoria, amb prestacions com ara seients amb el suport reclinable, reposapeus regulable, tauleta o un port USB per carregar dispositius, i algunes també tenen un sistema d’àudio d’última generació (Atmos) perquè el so arribi als espectadors des de totes les direccions.

El president d’Ocine va detallar que donaran feina a entre 16 i 18 persones, en funció de l’època de l’any, i va assenyalar que la inversió per a la posada en marxa del multicine ha estat d’uns cinc milions i mig d’euros, entre el cost de la compra (efectuada per una empresa local) i la inversió de la cadena per adequar el recinte, d’uns 3 milions d’euros.

El preu de les entrades serà d’entre 8,90 i 12,50 euros en funció dels dies i dels suplements

Avui obren al públic finalment sis sales i està previst que tres més ho facin de forma immediata, ja que els treballs d’adequació es troben a la recta final. La sala kids, destinada específicament als nens d’entre 3 i 12 anys, encara no té butaques i tardarà uns dies més a estar a punt, per la qual cosa de moment les pel·lícules infantils es projectaran en una altra sala. Com ja va publicar aquest diari, el preu de les entrades serà d’entre 8,90 i 12,50 euros en funció dels dies i dels suplements. Només podran comprar-se per internet, en quioscos o bé al mateix cine en màquines dispensadores ubicades a l’entrada, ja que no hi ha taquilles. Sí que hi ha una barra on es poden adquirir llaminadures, crispetes i begudes.

La inauguració oficial va comptar amb autoritats locals i un centenar de convidats que van gaudir de la preestrena de la pel·lícula Al otro barrio, que s’estrena avui a tot l’Estat.

“Estaven fatal, ens hem trobat sorpreses”

“Els cines estaven fatal, ens hem trobat moltes sorpreses. Les instal·lacions havien estat okupades i sabotejades, de manera que no hem pogut reutilitzar res”, va afirmar Agustí, que va explicar que al garatge dels antics Lauren hi havia “moltíssims rotllos de pel·lícules antigues que hem donat a la Filmoteca de Catalunya”.L’alcalde, Fèlix Larrosa, va celebrar la posada en marxa de l’Ocine afirmant que “ja han arribat els Reis Mags a la ciutat”, i va assegurar que “un cine no és un negoci més, sinó un espai de cultura”.

Va destacar el seu “disseny avantguardista, amb els caragols que recorden la nostra gastronomia local”, i va felicitar els promotors per la inversió.

El president de la comunitat de propietaris de l’Illa de l’Oci, Jordi Pigem, va afirmar que “no ha estat fàcil recuperar els cines” i va detallar que fa sis anys hi va haver el primer intent de reobertura. Així, va assegurar que “aniran molt bé per a la ciutat” i va agrair a la Paeria haver estat “molt ràpida i eficient amb la concessió de les llicències”.