La Paeria precinta dos pisos afectats per l'incendi de dilluns i l'Iruña obre

L’ajuntament ha ordenat precintar dos habitatges de l’edifici de la plaça Sant Llorenç que es va incendiar dilluns passat pels danys que van patir tant pel foc com per les tasques per extingir-lo. El succés va ocórrer dilluns a mitja tarda a sobre del conegut restaurant Iruña, es va saldar sense ferits i va obligar a desallotjar més de 300 persones del centre de Formació Professional Ilerna. L’incendi es va originar en un apartament de la segona planta, pel que sembla en una estufa, i les flames van sortir per la coberta de l’immoble, la qual cosa va causar una densa columna de fum. Segons van informar fonts municipals, dilluns la Paeria va reallotjar una família de quatre membres que vivien al pis calcinat, el segon D, i també es va desallotjar la família del segon B després que l’habitatge quedés entollat per l’aigua utilitzada per extingir l’incendi. Tanmateix, aquesta família no va necessitar ser reallotjada al comptar amb alternatives habitacionals. Les mateixes fonts van assenyalar que la família reallotjada va continuar pernoctant ahir en un allotjament d’urgència mentre serveis socials li busquen alternatives. Paral·lelament, la Paeria va precintar per indicacions tècniques el segon D pel risc de caiguda de la coberta i al ser inhabitable a l’estar calcinat, així com el segon B, ja que a l’estar parcialment negat no complia els requisits mínims d’habitabilitat. La propietat dels dos habitatges haurà de fer les obres necessàries perquè puguin tornar a ser habitables. Paral·lelament, un portaveu del restaurant Iruña va assenyalar que no hi havia danys importants a l’establiment i ahir van obrir amb normalitat. “Els danys de l’incendi s’han concentrat en dos habitatges, el restaurant està bé i obrirem sense problemes”, va afegir.