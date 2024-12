El PP demana participar en la redacció del POUM i replantejar el pla d'inclusió

Participar en la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), replantejar el model d’inclusió i de serveis socials i millores en seguretat i patrimoni. Aquestes són les línies roges que ha fixat el PP per donar suport al pressupost de la Paeria del 2025 i que formen part d’un paquet de 62 propostes que enviaran al govern del PSC. Així ho va assegurar ahir el cap de l’oposició a la Paeria i líder del PP, Xavi Palau, en l’esmorzar nadalenc que va oferir als mitjans de comunicació al Museu Morera, on va assegurar que “la nostra meta per a les municipals del 2027 és superar les seixanta candidatures a la província i a Lleida disputar l’alcaldia al PSC. El 2027 la ciutat haurà d’elegir entre Fèlix Larrosa o Xavi Palau”, va dir.

En relació amb el pressupost del proper any, a Palau li crida l’atenció “que a aquestes altures de l’any el PSC no ens hagi presentat la seua proposta”. Va detallar que volen participar en la redacció del POUM, municipalitzar el servei de teleassistència, elaborar un pla de seguretat per al lleure nocturn, reformar les ordenances fiscals per negar qualsevol tipus d’ajuts a delinqüents reincidents i habilitar un aparcament dissuasiu gratuït a l’hospital Arnau de Vilanova, entre altres mesures.