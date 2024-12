Un reclús agredeix sexualment una funcionària a la presó de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un intern del centre penitenciari Ponent va agredir sexualment una funcionària dilluns a la nit. Els fets van ocórrer després del sopar al mòdul 5 de la presó quan els empleats es disposaven a obrir les cel·les. Pel que sembla, un reclús va abordar per l’esquena la funcionària, subjectant-la amb força i fent-li diversos tocaments, mentre refregava els seus genitals contra la treballadora. Finalment, la funcionària va poder escapar-se de l’agressor. El reclús no va obeir les ordres i va haver de ser reduït i aïllat al departament especial (DERT). Fins i tot va ser increpat per altres reclusos. A més, es dona la circumstància que aquest reu ja va protagonitzar un incident similar l’any 2014 quan va tancar una funcionària en un despatx mentre es masturbava.

“És un intern completament inadaptat al règim disciplinari i suposa un autèntic perill públic quan surti amb la llibertat definitiva ja que la seua rehabilitació és impossible”, van afirmar ahir a aquest diari fonts penitenciàries. Es tracta d’un intern que ha tingut nou ingressos a la presó des del 1996 i actualment està complint una condemna de més de sis anys per robatori i obtindrà la llibertat definitiva el 2028. Les mateixes fonts van assegurar que “tots els indicadors d’avaluació penitenciària mostren un alt risc de violència i trencament de condemna en cas de permís o sortida programada”.

A més, van afegir que “el seu historial de conducta a Ponent conté més de 50 faltes greus i molt greus, així com innombrables actes de desobediència. Això no impedeix que rebi una pensió no contributiva mensual d’uns 500 euros”.

A finals de maig hi va haver un incident similar al centre de justícia juvenil El Segre, a la partida de Rufea. Una educadora va patir tocaments per part d’un jove intern, que precisament havia estat condemnat per un delicte sexual, com va avançar SEGRE. Un vigilant va aconseguir que la deixés. El jove va ser apartat de la seua unitat i li van obrir un expedient.