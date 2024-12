Accepten quatre anys de presó per una onada de robatoris en cases del pla de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida va condemnar aquest dimecres in voce a penes d’entre dos i quatre anys de presó quatre homes que van reconèixer que formaven part d’un grup criminal que va cometre mitja dotzena de robatoris en habitatges de Cervera, Sant Guim de Freixenet, Castellserà, Ponts, Mont-roig del Camp i Barbastre el novembre del 2022 i el gener del 2023. Va ser un judici per conformitat que es va celebrar després que la Fiscalia i les defenses arribessin a un acord.

D’aquesta forma els quatre acusats, dels quals tres estan empresonats en presó preventiva des que van ser arrestats pels Mossos d’Esquadra, van reconèixer els fets i van acceptar les penes. Dos d’ells van ser penats amb quatre anys de presó, un altre amb tres anys i el quart –que està en llibertat i es va asseure al banc dels acusats com a còmplice de la xarxa– va acceptar dos anys. A dos d’ells els van aplicar la circumstància de reparació del dany perquè han avançat 1.500 euros de la indemnització a les víctimes i un altre, l’atenuant de drogoaddicció. La Fiscalia sol·licitava inicialment sis anys de presó per a cada un d’ells. A més, les defenses van sol·licitar que se’ls concedeixi la suspensió de la pena. L’operatiu policial es va portar a terme el 31 de gener de l’any passat. Els Mossos van arrestar set persones a la Pineda –cinc homes i dos dones d’entre 25 i 41 anys– per sis robatoris en domicilis de Cervera, Sant Guim de Freixenet, Castellserà, Ponts, Mont-roig del Camp i Barbastre.

El modus operandi sempre era el mateix: es desplaçaven en cotxes de tercers –que eren de propietat del còmplice o que els llogava– a altres municipis per cometre els assalts. Durant l’escorcoll als seus domicilis van decomissar joies, rellotges, roba, prop de 2.200 euros i bitllets en moneda estrangera. La investigació va començar arran dels dos robatoris en la Segarra. Ambdós assalts es van produir en cases unifamiliars, on els lladres van forçar les portes dels balcons, evitant les portes principals de les cases. El jutjat d’instrucció 2 de Cervera va assumir el cas. Entre el 12 i el 14 de gener de l’any passat també van cometre robatoris en cases de Mont-roig del Camp, Castellserà, Ponts i Barbastre.