Cau una xarxa especialitzada en robatoris de cable de coure que ha comès 13 assalts a Lleida

Agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió de Ponent dels Mossos d’Esquadra i de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil d’Osca van detenir el passat 27 de novembre vuit homes d’entre 21 i 29 anys a Madrid com a presumptes autors de 28 robatoris de coure en empreses de Catalunya i Aragó, tretze d’ells a les comarques de Lleida. Es dona la circumstància que alguns ja van ser arrestats al febrer a Esparreguera quan es disposaven a vendre 500 quilos de coure robats en una empresa de Juneda. Els lladres són originaris de Romania i algunes empreses han patit danys superiors al milió d’euros. Consten robatoris a Bellvís, Fondarella, Juneda, Miralcamp, Tàrrega, Alcanó, Oliana, Ribera d’Urgellet i el Pont de Suert.

La investigació es va iniciar el desembre de l’any passat, al tenir coneixement de diversos robatoris de cable elèctric en empreses d’Aragó i Catalunya que feien un ús intensiu d’energia en els seus processos de producció, a les quals va provocar importants pèrdues, no només pels danys causats sinó pel lucre cessant al veure’s obligades a paralitzar la producció, amb pèrdues. En una empresa de Bellvís, amb l’ajuda d’una excavadora, van rebentar les canalitzacions i arquetes per les quals passava tot el cablatge. Només en aquesta empresa el valor dels danys soferts superaria els 400.000 euros, com ja van informar els Mossos al febrer.

En el transcurs de la investigació, els Mossos d’Esquadra van detenir el 22 de febrer cinc sospitosos quan anaven a vendre 500 quilos de coure sostret en una deixalleria d’Esparreguera. El material l’havien sostret aquella mateixa matinada d’una empresa de Juneda. A més, van constatar que, una vegada que van quedar en llibertat, van continuar amb una intensa activitat delictiva. Amb gran mobilitat per tot l’Estat es continuaven desplaçant des del seu lloc de residència de Madrid cap a Aragó i Catalunya (vegeu el desglossament).

Els robatoris es van iniciar el novembre de l’any passat en una empresa de farratges de Fondarella i van continuar a les demarcacions d’Osca, Lleida, Barcelona i Tarragona. Les empreses afectades són depuradores, estacions de bombatge, indústries alimentàries, deshidratadores, metal·lúrgiques, prefabricats de formigó i extracció d’àrids.

Es dona la circumstància que alguna de les empreses van ser assaltades més d’una vegada. Els robatoris evidenciaven una selecció dels objectius, una experiència en aquesta mena d’assalts, l’ús de maquinària per alliberar el cable i el treball coordinat de diverses persones.

Una vegada obtinguts prou indicis, dimecres passat els agents van procedir a la detenció de vuit homes a Madrid com a presumptes autors –encara que en diferent grau de participació– de vint-i-vuit robatoris amb força, tretze dels quals a les comarques de Lleida, i un delicte de pertinença a grup criminal.

Venien en hores el material robat i ingressaven els diners al banc

Les primeres gestions dutes a terme pels investigadors van apuntar que es tractaria d’un grup de lladres residents a Madrid que es desplaçaven al lloc seleccionat. Vivien a la Cañada Real, una zona on hi ha hagut diverses operacions policials contra el narcotràfic.El modus operandi de la banda sempre era el mateix: es desplaçaven des de Madrid i cometien els robatoris de matinada. A primera hora del matí venien el material sostret en una deixalleria. Tot seguit, ingressaven els diners en una entitat bancària abans de tornar a Madrid.Davant d’aquest escenari, es va crear un equip conjunt d’investigació al coincidir casos que indagaven els Mossos d’Esquadra de Lleida i la Guàrdia Civil d’Osca. A mesura que van avançar les indagacions, van poder identificar les persones que presumptament formaven part de la banda. Es trobaven davant d’un grup criminal, integrat per diversos homes que s’alternaven als robatoris, amb un nucli principal de responsables que seleccionaven les empreses i coordinaven els assalts.