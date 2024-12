Clausurat un centre de culte per falta de permisos

L’ajuntament ha ordenat el tancament immediat d’un centre de culte situat als baixos del número 8 del carrer Jeroni Pujades de Pardinyes per no haver presentat la declaració responsable, la comunicació prèvia d’obertura i diversos certificats tècnics. Aquest local acull des de fa temps un temple evangelista anomenat Ministeri de Salvació Internacional, centre de salvació. La Guàrdia Urbana va inspeccionar el local fa gairebé un any, el 10 de desembre del 2023. Al seu interior van trobar 40 persones cantant amb un equip de so, altaveus, diversos instruments i micròfons. Els agents es van reunir amb el responsable del local i aquest els va manifestar que no tenia cap documentació de l’activitat, segons l’informe. Cinc dies després, la Urbana va tornar al local i va trobar unes altres 40 persones resant i cantant i, segons el nou informe, el seu titular va reconèixer que no tenia documentació ni assegurança de responsabilitat civil. En una tercera visita el gener d’aquest any, els agents van constatar també que l’oratori només té un accés i no disposa de sortida d’emergència. Paral·lelament, els serveis municipals van comprovar que el titular havia iniciat els tràmits per obrir un centre de culte el 2016, però la Paeria el va denegar i li va demanar solucionar diverses incidències fins a dos ocasions, l’última el 2020. Al no haver rebut resposta, va deixar sense efectes els tràmits iniciats el 2016. El novembre passat, els serveis tècnics van ratificar que no hi havia novetats, per la qual cosa la Paeria va ordenar el tancament immediat del local per haver obert sense presentar la comunicació prèvia d’obertura, la declaració de responsabilitat civil i per faltar-li diversos permisos tècnics. Aquest diari ha intentat contactar amb el responsable del local acudint presencialment i mitjançant correu electrònic, sense haver rebut resposta.

Tramitats divuit permisos per a oratoris els últims vuit anys

L’ajuntament ha tramitat un total de 18 permisos per obrir centres de culte des de l’any 2016. Així consta en el pla d’inspeccions i control d’activitats d’aquest any, en el qual es recopilen les dades dels últims vuit exercicis. En aquest es detalla que el 2016 es van tramitar sis permisos per a l’obertura d’oratoris, dos el 2019 i un el 2020, mentre que el 2021, el 2022 i el 2023 s’han validat tres permisos d’obertura cada any. Un dels últims centres de culte que han rebut l’aval de la Paeria és el que la comunitat musulmana Ibn Hazm obrirà a l’avinguda Alacant.