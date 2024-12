El baixador del polígon només té vuit usuaris al dia

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El baixador del polígon industrial El Segre de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que connecta Lleida i la Pobla de Segur ha registrat 1.870 viatgers en els primers vuit mesos de funcionament, des que es va inaugurar el 18 de març fins a mitjans de novembre, la qual cosa suposa una mitjana de vuit usuaris al dia. Malgrat que la xifra queda lluny dels 23.000 usuaris anuals previstos en un inici, FGC afirma que “continuem fent la mateixa valoració positiva que vam fer durant les primeres setmanes” de la posada en marxa perquè “la infraestructura compleix els objectius marcats pel Govern de promoure i ampliar el transport públic a noves zones per donar servei a més persones”.

Així mateix, un portaveu de l’empresa pública explica que, “com en qualsevol nou servei, la demanda s’anirà captant gradualment i, per tant, anirà evolucionant al llarg del temps”, per la qual cosa valora que el nombre d’usuaris dels primers mesos “ha estat el previst” i afegeix que “les estimacions inicials que es van fer públiques en el seu moment es referien al potencial que pot assolir la instal·lació amb el pas del temps, ja que esperem que la demanda vagi experimentant un creixement any rere any, seguint la mateixa tendència de creixement anual de la línia Lleida-la Pobla d’FGC”.

Així mateix, FGC indica que aquest any tornarà a batre el rècord de passatgers de la línia de la Pobla, superant els 370.000 viatgers del 2023. “En l’acumulat dels últims 12 mesos ja hem superat els 430.000 viatgers, la qual cosa suposa un creixement del 25 per cent respecte al 2023”, afirma el portaveu. “La demanda, per tant, s’ha multiplicat per 7 respecte a la que existia l’any 2016, quan FGC en va assumir el servei”, afegeix.

El baixador del polígon, el pàrquing i l’accés per als vianants des de l’avinguda Indústria han costat 435.000 euros finançats amb fons europeus. A més, la posada en servei havia estat reivindicada per empresaris i per treballadors del complex.