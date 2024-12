Educació mantindrà les dos línies d'I3 a Espiga i Alba sempre que compleixin aquesta condició

El departament d’Educació i Formació Professional mantindrà una segona línia d’I3 a les escoles Espiga i Alba si el número de preinscrits que tenen en primera opció supera els vint-i-cinc. Aquesta és la decisió que ha pres el departament després de les protestes protagonitzades pels docents i famílies dels alumnes d’ambdós col·legis en els últims dies, arran de l’anunci de la supressió d’un dels dos grups d’alumnes de 3 anys en l’oferta de places per al curs vinent.

El nou marc de planificació escolar adoptat per la conselleria després de les converses mantingudes amb l’ajuntament i representants dels dos centres, a part de preveure l’obertura de la segona línia a cada escola si hi ha més de 25 inscrits, garanteix les places per als germans dels alumnes i els nens que viuen a la zona d’adscripció directa i, a més, aplicarà els mateixos criteris per a totes les sol·licituds independentment de la zona escolar.

Fonts d’Educació van precisar que aquesta mesura no comportarà en cap cas el tancament de línies en altres col·legis públics per al curs que ve. Així mateix, van indicar que és el resultat d’una quinzena de reunions amb tots els agents implicats, dona resposta a les necessitats expressades per la comunitat educativa i compta amb el suport de l’ajuntament.

Així, val a recordar que Educació va comunicar fa uns deu dies a les direccions de l’Alba i l’Espiga la intenció de suprimir un dels dos grups d’I3 en l’oferta de places públiques en la preinscripció per al curs vinent. Ho argumentava pel descens de la natalitat, que ha fet que a les zones del municipi a les quals aquestes escoles estan adscrites hi hagi molt pocs nens que començaran I3, d’acord amb el padró. També es va basar en els criteris tècnics del pacte contra la segregació escolar que van firmar tots els municipis de més de 20.000 habitants, entre aquests Lleida.

El departament va precisar que no es tractava d’una decisió definitiva i que l’oferta definitiva no es coneixeria fins d’aquí a un parell de mesos, però ara ha optat per aquest canvi després de les protestes de la comunitat educativa. L’última va tenir lloc dijous a la plaça Paeria, on famílies dels dos centres van participar en una concentració, després que les de l’Alba haguessin protagonitzat marxes lentes de vehicles dilluns, dimarts i dimecres i els de l’Espiga, dimarts i dimecres.