Més d'un terç dels pisos nous de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran no s'arriben a vendre

Més d’un terç dels pisos nous que es construeixen a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran no s’arriben a vendre, segons indiquen les dades de l’Associació de Promotors de Catalunya. Així, el percentatge dels pisos nous venuts sobre el total dels acabats entre el juliol del 2023 i el juny del 2024 es queda en el 44 per cent (251 de 565), mentre que el percentatge se situa en el 62% entre gener del 2022 i juny del 2024 (547 de 882). La dificultat d’accés a la compra d’obra nova té un altre indicador en la proporció de vendes sobre l’usada: 3.541 per 547, set vegades més, en els últims 30 mesos. En aquell mateix període, i segons les dades del departament de Territori de la Generalitat, el lloguer residencial s’ha encarit un 26% al Pirineu al passar l’arrendament mitjà de 434,30 € a 549,92 € mensuals. Aquesta mitjana resulta clarament superior tant a la de l’àmbit de Ponent (486,13) com a la de la Catalunya central (532,76) i a la de les Terres de l’Ebre (430,69). Els preus més elevats es donen a la Cerdanya, on la renda mitjana arriba a 687 euros mensuals; a l’Alt Urgell, on assoleix els 572, i a la Val d’Aran, on se situa en els 563.