La transformació digital pot suposar millores de productivitat de fins a un 25 per cent

La transformació digital pot representar millores de la productivitat de les empreses d’entre un 15 i un 25%. Aquesta dada aportada pel director general de Telefónica a Catalunya, Chema Casas, posa de manifest les oportunitats que representen afegir-se i aprofitar les potencialitats del que qualifica com la quarta revolució industrial, la digitalització. Casas va explicar aquestes oportunitats en la jornada Digitalització empresarial, organitzada aquesta setmana per SEGRE amb la col·laboració de Telefónica, que va comptar amb la participació d’un nombrós grup d’empresaris i professionals de diferents sectors per poder escoltar de primera mà les experiències dels ponents. La taula redona va estar protagonitzada per Elisabet Alier, presidenta de la paperera Alier; Josep Miquel Moragues, vicedegà del Col·legi de l’Advocacia de Lleida; Jordi Cabau, CTO & Innovation del Grup Saltó; i Marta Simelio, gerent d’Empreses de Telefónica a Catalunya.

Simelio va voler posar en relleu que la tecnologia, en un món global i digital com l’actual, atansa les persones. A més, va posar l’èmfasi en el fet que avui dia no és una opció sinó que el procés de digitalització s’ha de portar a terme. “No ho hem de veure com una cosa complexa”, va afegir, “sinó com un procés que pot potenciar les nostres capacitats i fer créixer com a empresa”. Tot independentment de la mida de la companyia, i va aprofitar per destacar les infraestructures existents a l’abast dels clients gràcies a inversions en tecnologies dutes a Telefónica. Com va publicar SEGRE divendres, Chema Casas va recordar que el 87 per cent del territori de Lleida ja disposa de fibra òptica i es va mostrar segur que el procés estigui completat al cent per cent a finals del pròxim 2025.

Marta Simelio, Elisabet Alier, Josep Miquel Moragues i Jordi Cabau van protagonitzar la taula redona moderada per Òscar Fernández.Jordi Echevarria

Alier, amb dos-cents anys d’història a l’esquena, és un exemple d’empresa que s’ha sabut reinventar, de paperera a valoritzadora de residus, i adaptar-se als canvis. En aquest punt, Elisabet Alier va explicar que la digitalització és una inversió necessària que permet automatitzar processos o controlar la producció. La companyia exporta el 85 per cent de la seua producció a 65 països i la digitalització li permet conèixer en tot moment des de la traçabilitat de la matèria primera al producte acabat, fins on es troba un enviament a un client.

“Podem saber en temps real on és un vaixell que transporta contenidors i tenir-lo localitzat al canal de Suez, per exemple.” Però també representa un instrument per minimitzar riscos laborals per a una empresa que treballa en cinc torns amb una plantilla de 250 treballadors. Així, amb intel·ligència artificial, per exemple, poden detectar els moviments dels carretons i preveure i evitar possibles accidents.

Josep Miquel Moragues va destacar també les possibilitats que ofereix la digitalització en la feina dels advocats i de la justícia en general. Amb tot, es va queixar dels problemes als quals s’enfronten els professionals del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, que han d’utilitzar el seu propi ordinador, mòbil i fins i tot dades d’internet davant de la falta de mitjans adequats quan, per exemple, es troben als jutjats.

El president de SEGRE, Robert Serentill, i el director de Telefónica a Catalunya, Chema Casas.Jordi Echevarria

A més, també va destacar les oportunitats de la digitalització, amb proves o processos que es poden tirar endavant sense presencialitat física. Amb tot, va defensar que els jutges decideixin quins han de fer-se d’una o una altra manera sense que es perdin aspectes com pot ser el llenguatge no verbal d’una persona a l’hora de prestar una declaració.

Per la seua banda, Jordi Cabau va remarcar que Grup Saltó ha posat l’èmfasi en el procés de millora dia a dia per poder accedir a noves línies de negoci amb la digitalització. Així, en aquest sentit, va destacar la necessitat d’invertir i innovar una cosa que, va dir, es troba en l’ADN del Grup Saltó.

La firma tecnològica aplica innovacions internament per, posteriorment, poder exportar les solucions a les empreses. Entre els grans àmbits en els quals s’ha centrat destaquen la ciberseguretat i la gestió de dades. D’altra banda, va afirmar que la intel·ligència artificial és una revolució que han incorporat en molts productes. També va explicar que Saltó dona servei a tot el territori de l’Estat i que “no podem plantejar-nos no continuar digitalitzant-nos. Hem de buscar noves oportunitats perquè és el que ens donarà un avantatge competitiu”.

Al seu torn, la gerent d’Empreses de Telefónica a Catalunya va afirmar que “estem veient una autèntica revolució tecnològica i que la intel·ligència artificial està liderant un canvi”. “Estem arribant a un moment”, va apuntar, “que pot tenir un impacte quatre vegades superior en aspectes com la renda per càpita”.