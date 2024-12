Compres i patinatge a Lleida per rematar el llarg cap de setmana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Molts lleidatans van aprofitar ahir la recta final del llarg cap de setmana per fer compres aprofitant l’obertura comercial en la marató del sector al desembre amb motiu de Nadal. Els establiments comercials de la província confien que el ritme de vendes es vagi incrementant a mesura que s’atansen les dates assenyalades d’intercanvis de regals, en els quals la roba, el calçat, els accessoris i la tecnologia es mantenen com les grans protagonistes entre els més grans, amb les botigues de joguines com el lloc de desig dels petits. Encara són moltes les persones que s’atansen a les botigues per buscar i agafar idees abans de comprar.

D’altra banda, malgrat el vent i el fred, amb la desaparició de la boira i el sol com a protagonista, la pista de gel de l’Eix Comercial de Lleida també es va convertir en un pol d’atracció, en especial entre els més petits de casa, però no únicament aquests.