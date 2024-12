ERC, sobre la ZBE de Lleida: "no compleix els requisits legals mínims"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC ha presentat al·legacions al projecte de Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida, que entrarà en vigor l’1 de gener, perquè creu que “no compleix els requisits legals mínims, especialment els relacionats amb la consulta pública, que no va aconseguir els estàndards fixats”. Així ho va assegurar l’edil Juanjo Falcó, que va afegir que l’ordenança no té un calendari detallat i que el fet que s’aprovés alhora que el document tècnic vulnera la llei.

La primera fase de la ZBE entrarà en vigor l’1 de gener del 2025 i afectarà tot el Centre Històric. Els vehicles sense etiqueta ambiental no podran circular per aquesta zona tret dels matriculats a Lleida ciutat, que estaran exempts de la restricció, i que hi haurà una moratòria de sis mesos des de l’entrada en vigor sense sancions. La ZBE s’ampliarà el 2028 i el 2030.

En la primera fase la ZBE s’aplicarà únicament en el Centre Històric de la ciutat, delimitat per les avingudes Catalunya, Rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, Rambla Ferran i les avingudes de Blondel i Madrid, encara que aquestes vies principals no formaran part de la primera fase.

Durant els primers sis mesos de 2025, hi haurà una moratòria en matèria de sancions i només s’informarà els conductors que no puguin circular per la zona, és a dir, tots aquells que no tinguin etiqueta ambiental. A més, tots els vehicles matriculats a Lleida o que paguin l’impost de circulació a la ciutat quedaran exempts de les restriccions de trànsit de la ZBE, que tindrà un horari de 7:00 a 20:00 hores.