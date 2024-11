On es poden comprar els distintius ambientals de la DGT?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El distintiu ambiental és una manera de classificar els vehicles en funció de la seua eficiència energètica, tenint en compte l’impacte mediambiental dels mateixos.

A partir del pròxim 1 de gener entraran en vigor les Zones de Baixes Emissions en municipis amb una població superior a 50.000 persones, per la qual cosa els vehicles afectats hauran de portar aquests adhesius.

A partir d’ara els usuaris podran comprar aquestes etiquetes a les Expenedories de Tabac i Timbre (estancs) per un cost de 5€, simplement facilitant la matrícula del vehicle.

Un procés simplificat i a l’abast de tots

El nou sistema elimina la necessitat de realitzar tràmits complexos per obtenir el distintiu ambiental. La compra als estancs autoritzats és immediata i després d’adquirir l’adhesiu, l’usuari només haurà d’escanejar un codi QR, pujar la seua documentació (carnet de conduir i permís de circulació), i completar el tràmit perquè l’etiqueta sigui vàlida.

Aquest avenç ha estat possible gràcies a una solució tecnològica i logística desenvolupada per Logista, que permet proveir als estancs amb els adhesius i gestionar la venda amb total seguretat. D’aquesta manera, els estancs s’incorporen com a punts de venda oficials autoritzats per la DGT, ampliant les opcions disponibles per als conductors.

Resultats en la fase pilot: 5.000 etiquetes emeses

En la seua fase pilot, la iniciativa ja ha permès l’emissió de 5.000 distintius a 500 estancs repartits per 300 localitats en tot Espanya. El servei s’ampliarà progressivament, i els estancs autoritzats podran consultar-se en la pàgina web: estancos.pegatinas-dgt.com.

Una necessitat en creixement

La demanda de distintius ambientals s’ha disparat a causa de l’obligació de portar aquestes etiquetes a les Zones de Baixes Emissions (ZBE), que ja operen en ciutats de més de 50.000 habitants i en aquelles amb més de 20.000 residents que superen els límits de contaminació atmosfèrica. Aquesta mesura busca millorar la qualitat de l’aire i promoure una mobilitat més sostenible a tot el territori espanyol.

Amb aquesta iniciativa, la DGT facilita el compliment d’aquesta normativa, agilitzant l’accés al distintiu i assegurant que tots els conductors puguin adquirir-lo de manera ràpida i accessible.