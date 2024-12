Tres ferits lleus en un aparatós accident amb diversos cotxes a la C-12 a Lleida

Publicat per segre Imatges de Jordi Echevarria Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres persones han resultat ferides lleus aquest dimarts al matí en un accident de trànsit a la C-12 al terme municipal de Lleida amb tres turismes implicats. Els serveis d'emergència han rebut l'avís del xoc a les 04.46 hores. S'ha produït per causes que s'investiguen a l'altura del punt quilomètric 145,6, entre la sortida de Lleida per l'avinguda Prat de la Riba i l'enllaç a l'autovia. Al lloc han treballat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM, que han traslladat els ferits a l'hospital Arnau de Vilanova.

L'accident ha provocat fins a dos quilòmetres de retencions, segons el Servei Català de Trànsit.