Desmantellada des de Lleida una xarxa internacional de tràfic de cocaïna

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil va desplegar ahir un important operatiu policial amb la intervenció de desenes d’agents al Prat de Llobregat i Viladecans, al Baix Llobregat, contra una organització dedicada al tràfic de drogues a escala internacional i la investigació del qual es lidera des del Jutjat d’Instrucció 3 de Lleida. Fonts de la guàrdia civil van assenyalar que aquest jutjat es va fer càrrec de les indagacions perquè es van iniciar des de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la comandància de Lleida. Segons van informar ahir, es van fer un total de disset escorcolls en aquestes localitats barcelonines, on es van intervenir “grans quantitats” de cocaïna i de diners, a més d’armes, munició, vehicles i documentació relacionada amb la investigació.

El balanç era de nou detinguts, però les investigacions continuen obertes. El desplegament policial es va iniciar de matinada i va comptar amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, per garantir la seguretat a les zones on es van fer els escorcolls, així com de l’Europol, per la seua implicació a nivell internacional. Segons algunes fonts, l’objectiu és la desarticulació d’un entramat de tràfic principalment de cocaïna amb destinació a Europa. L’operatiu policial es va donar per acabat cap a les sis de la tarda.

Val a recordar que fa tres setmanes la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra a Ponent va coordinar, juntament amb la Guàrdia Civil, una operació contra el tràfic i el cultiu de marihuana a nivell europeu amb escorcolls a Albinyana, al Baix Camp, a França i Bèlgica. La investigació la va portar a terme la DIC a les comarques lleidatanes.

Més de 170 diligències en un any per delictes de narcotràfic

La Fiscalia de Lleida va obrir l’any passat més de 170 diligències per delictes contra la salut pública. Una xifra que suposa un descens del 16% respecte al 2022. Tanmateix, segons les dades aportades en la seua última memòria, els delictes de tràfic de drogues qualificats van augmentar un 25% amb un total de 12 diligències. Mentrestant, fins al mes de juliol, els Mossos van registrar 91 delictes per tràfic de drogues a les comarques lleidatanes. El 2023, es va tenir coneixement de 173 delictes.