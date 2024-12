La Universitat de Lleida preveu apujar un 6% el pressupost per al 2025, fins als 116,7 milions d'euros

El Nobel de Literatura Abdulrazak Gurnah, honoris causa de la UdL.: Cedida per la UdL / flowcomm (CC BY 2.0)

La Universitat de Lleida (UdL) preveu un pressupost de 116,7 milions d'euros per al 2025, un 6,2% més. Així ho ha aprovat aquest dimecres el Consell de Govern, a l'espera que els comptes rebin el vistiplau del Consell Social el 19 de desembre. De cara al pròxim exercici, la UdL farà la incorporació de nou professorat "més massiva" dels darrers anys i preveu un 0,3% més d'ingressos corresponents a matrícula. Amb tot, és una xifra molt inferior a la pujada de l'11,1% de l'any passat, atès que "moltes titulacions han arribat al sostre de les places ofertes", segons el gerent, Ramon Saladrigues.

L'any 2025 la UdL haurà d'aplicar els nous estatuts i consolidar el tercer any dels plans de xoc plurianuals de personal docent i investigador (PDI) i de personal tècnic de gestió, administració i serveis (PTGAS) promoguts pel Departament de Recerca i Universitats. Saladrigues ha explicat que també serà "l'exercici amb la incorporació més massiva de nou professorat dels darrers anys, ja que el programa Maria Goyri suposa l'entrada a la UdL de fins a 25 nous professors lectors que se sumen als 34 ja previstos per al 2025".

Pel que fa a les transferències corrents, destinades a finançar les despeses de funcionament de la Universitat, creixen en 5,9 milions (7,7%) i les de capital es mantenen en 10,3 milions, "un valor pràcticament idèntic al de l'any anterior", ha afirmat el gerent.

Quant a les despeses, Ramon Saladrigues ha subratllat el creixement dels costos salarials de l'estructura de PDI i PTGAS, xifrat en 5,6 milions d'euros; la compra de béns i serveis, que augmenta 1,6 milions (9,5%); les inversions reals, que creixen un 4,9%; i les inversions en projectes de recerca, que pugen un 7,5%. El gerent ha remarcat que, atès el creixement de les despeses de personal i la dificultat d'augmentar el nombre de places de les titulacions, és imprescindible que la Generalitat concreti l'anunciat augment del finançament universitari fins a arribar a l'1% del producte interior brut (PIB).

Nou doctor honoris causa

El nomenament d'Abdulrazak Gurnah com a doctor honoris causa de la UdL l'ha proposat el Departament de Llengües i Literatures Estrangeres, qui en destaca la denúncia dels efectes del colonialisme i la seva sensibilitat a les desigualtats de gènere. Arribat a Anglaterra l'any 1968 com a refugiat, Gurnah ha estat professor de literatura anglesa i literatures postcolonials durant més de tres dècades a la Universitat de Kent (Regne Unit).

Llum verda al protocol d'assetjament laboral

D'altra banda, el Consell de Govern de la UdL ha donat llum verda al protocol d'actuacions en matèria d'assetjament laboral i altres discriminacions, que s'aplicarà a "tot el personal de la UdL on es detecti la possibilitat d'existència d'assetjament psicològic laboral", ja sigui PTGAS, PDI, becaris i becàries, personal en formació i personal contractat en projectes de recerca.

Queixes del PTGAS pel repartiment de diners del seu pla de xoc

Abans de l'inici del Consell, membres del Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS) s'han concentrat per denunciar "el repartiment injust i no negociat" per part de la gerència dels diners del pla de xoc de la Generalitat destinats a aquest col·lectiu.

Asseguren que "no cobreix les baixes a curt termini, deixa places vacants, elimina llocs de treball necessaris, carrega de feina al personal en actiu, i impossibilita la carrera professional" de la plantilla. Segons la UdL, el gerent ha ofert diàleg als representants dels treballadors.