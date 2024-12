L’ajuntament de Lleida farà oposicions per cobrir 96 places de la seua plantilla

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament convocarà oposicions per cobrir 96 places de la plantilla municipal, de les quals 80 són de funcionaris de carrera i 16 de personal laboral. Una convocatòria que s’ha aprovat aquest matí la comissió de Bon Govern i que tindrà com a novetat que tots els aspirants, siguin per a la plaça que sigui, faran la mateixa prova de coneixements generals, segon ha destacat el govern.

D’aquestes 80 places de funcionari, una és per a tècnic de salut pública; dos de tècnic executiu; tres de tècnic superior en gestió cultural; un de tècnic de medi ambient; quatre de tècnic administratiu general; dos de professor auxiliar al conservatori; una de restaurador; cinc de tècnic de grau mitjà; dos de tècnic superior de prevenció de riscos; cinc de tècnic mitjà d’educació; una de tècnic superior d’informàtica; sis de tècnic superior en educació infantil; dos de tècnic d’inspecció tributària; nou de tècnic auxiliar en informàtica; dos d’arquitecte tècnic; tres d’oficial d’obres i serveis; dos d’oficial electricista; nou de conserge escolar; vuit de subaltern d’ordenança; dos de subaltern de gestió; i dos de vigilant de mercats. De les 16 places de personal laboral a cobrir, vuit són per a professor titular per a l’escola d’art; cinc per a oficial d’obres i serveis; una per a psicòleg; una altra per a treballador familiar i una altra més d’auxiliar de manteniment en instal·lacions esportives.

Per optar a una d’aquestes places s’ha de tenir nacionalitat espanyola i més de 16 anys, no tenir problemes amb la justícia i tenir la titulació per a la categories a les que es presenta. Sobre la prova, que encara no té data, la fase d’oposició tindrà 60 punts i constarà de test de coneixements generals (15 punts), un altre d’específics (20) i un exercici pràctic (25) i acreditar el C1 de català i el B2 de castellà. El concurs de mèrits tindrà quaranta punts.

Aquest anunci arriba després que el 16 de novembre la Paeria celebrés oposicions per a 60 places d’auxiliar administratiu, a les que es van presentar la xifra rècord de 808 aspirants.