Assistent amb IA pioner a Lleida per a que els pacients sàpiguen si han d'anar a l'Arnau o al CUAP de Prat de la Riba

Els pacients que vulguin ser atesos en un servei d'Urgències de Lleida ciutat podran demanar assistència, mitjançant el web de l'hospital Arnau de Vilanova, a un sistema basat en la intel·ligència artificial que els indicarà si és millor que vagin a aquest hospital o al Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Prat de la Riba en funció de la gravetat dels seus símptomes. "Hola. Sóc l'Oskar, el seu assistent mèdic virtual basat en intel·ligència artificial" és el missatge que veu l'usuari a l'obrir la pestanya que es troba a la part superior del web. A partir d'aquí, el pacient pot escriure directament quins són els seus símptomes o anar-los indicant a partir dels que apareixen a la pàgina. Després, cal consignar sexe i edat i l'aplicatiu demana el mail de l'usuari per donar-li resposta per aquesta via.

Els serveis territorials de Salut destaquen que aquesta eina és pionera a Catalunya i es va provar l’hivern passat en el procediment de la derivació inversa de pacients -des d'Urgències de l'Arnau al CUAP de Prat de la Riba- amb resultats molt positius.

La derivació inversa es porta a terme en els casos poc o gens greus de pacients que van a Urgències de l'hospital i poden desplaçar-se al CUAP per rebre una atenció més resolutiva i immediata, alleujant al mateix temps el primer servei .

Accés al sistema basat en la intel·ligència artificial

Oriol Yuguero, cap del Servei d'Urgències de l’HUAV, director clínic territorial d’Urgències de Lleida i investigador de l'eHealth Centre de la UOC, Oriol Yuguero, explica que “la utilització òptima de tots els recursos assistencials d’urgències és molt important per a la sostenibilitat del sistema. A més, a la xarxa pública tenim recursos d’una excel·lent qualitat assistencial i hem de tenir disponibles els serveis hospitalaris per atendre aquells pacients greus o amb potencial risc vital". Afegeix que "la inclusió de la intel·ligència artificial en la derivació inversa ha suposat una millora evident en el procediment i ha ajudat a l’apoderament de les professionals d’infermeria, que són qui gestionen la derivació inversa. I ara anem més enllà, facilitant que els pacients, ja des del seu domicili, puguin realitzar una autoavaluació i sàpiguen a quin recurs se’ls recomana anar, o bé al CUAP o bé a l’hospital.”. Per la seva part, la directora del CUAP de Prat de la Riba, Sílvia Solís, afirma que “la implementació d’aquesta eina d’intel·ligència artificial suposa un pas endavant en la manera com gestionem les urgències al territori. El sistema no només agilitza l’atenció, sinó que també millora l’experiència dels usuaris, que valoren positivament la rapidesa i resolució que els oferim des del nostre centre.”