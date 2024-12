La Paeria invertirà 2 milions en el Turó de la Seu Vella, el Tossal de Moradilla i la Cuirassa

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria ha anunciat avui que invertirà dos milions d’euros per millorar i recuperar el Turó de la Seu Vella, el Tossal de Moradilla, el Molí de Cervià i la Cuirassa. També "liderarà" el projecte per recuperar les termes romanes de Cardenal Remolins per convertir-les en un espai civicocultural i han encarregat el pla per fer un centre d’interpretació de la Guerra Civil, la redacció de la qual estarà finançada per l’Estat gràcies a una subvenció. Així ho ha informat aquest migdia l’alcalde, Fèlix Larrosa, que també ha avançat que reorganitzaran l’àrea de Patrimoni de la Paeria. A partir de l’1 de gener estarà liderat per Laura Fortuny, l’actual responsable de planejament urbanístic, i comptarà amb un equip de 12 persones que estarà compost per arquitectes tècnics, historiadors i documentalistes, entre altres.

L’alcalde ha detallat que les actuacions a Moradilla, la Cuirassa i el Molí de Cervià ja s’estan duent a terme i tenen un cost de 255.000 euros. A Moradilla, que porta anys degradant-se i la paret oriental del qual es va desplomar recentment, la Paeria va dur a terme un tancament perimetral el passat 30 de novembre, adequarà el camí d’accés perquè la maquinària pugui accedir al Tossal, classificaran els elements caiguts i retiraran la runa i elaboraran una proposta arquitectònica per a la seua reparació. En el Molí de Cervià es desbrossarà tot el seu entorn per poder fer l’anàlisi patrimonial, mentre que en la Cuirassa duran a terme la segona fase dels treballs arqueològics, que consistiran a intervenir i documentar les restes dels carrers Soquet i Call, la recol·locació de totes les pedres caigudes i altres de materials i la seua posterior subjecció per conservar-les degudament, així com la revisió de la Casa del Progrom, de la qual s’analitzarà la seua estabilitat.

Respecte a la Seu Vella, Larrosa ha informat que han adjudicat la redacció del pla de muralles, que estarà llest en dos anys, i que també tenen en marxa el projecte del Baluart de Louvingy, la recuperació del qual costarà entre 1 i 1,3 milions d’euros, així com el pla d’il·luminació monumental. Paral·lelament, entre 2025 i 2026 es reprendran les obres del Baluard del Rei, que van començar fa mesos però es van paralitzar després de trobar restes arqueològiques, iniciaran l’última fase de consolidació de la Porta del Lleó, les obres de la coberta del claustre, la restauració de les muralles de l’època moderna i la recol·locació de les campanes històriques, que anirà a càrrec de l’Associació d’Amics de la Seu Vella. Aquestes actuacions estan pressupostades en 1,716 milions d’euros, que procedeixen d’aportacions de Paeria, Diputació, Generalitat, Estat i entitats.

En relació amb les termes romanes de Cardenal Remolins, Larrosa ha dit que la Paeria "assumeix el lideratge per recuperar-les i fer un espai civicocultural". Ha recordat que estan pendents de rebre una ajuda estatal per a això, "però passi el que passi farem tots els esforços per recuperar-les amb fons propis", però que també buscaran la col·laboració d’altres administracions. Respecte al centre d’interpretació de la Guerra Civil, el projecte de la qual ja s’ha encarregat gràcies a una ajuda estatal, Larrosa ha dit que encara no han definit on aniria i que han contactat amb la Universitat de Lleida per ajudar-los en la recerca d’arxius i patrimoni d’aquella època per documentar-ho i classificar-lo.