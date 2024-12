Els investigadors de l'IRBLleida capten enguany 4,10 milions, un 16% més

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els grups d’investigació de l’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida han captat aquest any 4,10 milions d’euros en convocatòries competitives per finançar els seus projectes, la qual cosa representa un 16% més que els 3,53 aconseguits l’any passat i la segona xifra més elevada des del 2019, només superada pels 4,99 milions del 2022. Així ho va indicar ahir el director del centre, Diego Arango, en el IV simposi anual celebrat a la Llotja, que va servir també com a cimera de la commemoració del vintè aniversari de l’Institut. De fet, van participar-hi també els seus dos anteriors directors, Xavier Matías-Guiu, que va instar que “l’Estat i la Generalitat s’adonin que la investigació que es fa al territori és molt important”, i Elvira Fernández, que va desitjar que l’IRBLleida “es converteixi en un pol d’atracció d’investigació”.

L’Institut compta amb una plantilla de 575 persones, de les quals 488 són investigadors distribuïts en 36 grups de cinc àrees de coneixement. Arango va subratllar la necessitat d’incorporar talent, com investigadors amb el reconeixement ICREA, i la captació de fons internacionals (han aconseguit 19 projectes en aquest exercici). En tot cas, va remarcar que “som petits, però estem per sobre de la mitjana en qualitat de la investigació”.

El director va incidir també en la tendència a l’alça dels ingressos per estudis clínics, una altra de les formes de finançament pel qual aposta l’Institut, amb un nou espai previst per als assajos a l’edifici de l’Arnauet, com va avançar aquest diari. Pel que fa al mecenatge, va indicar que la mitjana d’aportacions de les empreses és de 1.500 euros anuals i que esperen aconseguir entre 300 i 400 Amics de l’IRBLleida cada any.