La Paeria compra quatre habitatges de la Mariola per 3.533 euros

L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) ha tancat la compra de quatre habitatges del barri de la Mariola per un total de 3.533 euros. Es tracta de pisos situats als blocs Juan Carlos, el Grup Mariola i Cardenal Cisneros i el seu preu individual oscil·lava entre els 507 i els 1.503 euros.

El motiu pel qual aquesta empresa municipal ha fet aquesta operació és per facilitar l’execució i avançar en el nou pla de millora urbana de la Mariola, que preveu reformar, rehabilitar o enderrocar nou blocs del Grup Mariola i dos de Cardenal Cisneros amb 425 habitatges per fer de noves i habilitar zones verdes, equipaments i serveis per als veïns.

La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat i presidenta de l’EMAU, Begoña Iglesias, ha detallat que han adquirit aquests habitatges fent ús del dret de tempteig i que entre finals d’aquest any i principis del pròxim adquiriran tres habitatges més mitjançant aquest procediment i al llarg de 2025 continuaran fent aquestes operacions de compra "sempre que sigui possible".

L’objectiu d’aquestes compres és facilitar l’execució del pla de millora . "Estem compromesos amb l’impuls de la regeneració de la Mariola i aconseguir la propietat d’habitatges ens permetrà que la gestió urbanística del pla sigui més senzilla", va afegir Iglesias.