A la presó la xarxa de ‘narcos’ desmantellada des de Lleida

El jutjat d’Instrucció 3 de Lleida va decretar l’ingrés preventiu a presó per a les nou persones que van ser detingudes per la Guàrdia Civil dimarts al Baix Llobregat acusats de formar part d’una xarxa de narcotràfic a escala internacional desmantellada des de Lleida. L’operatiu ha suposat el decomís d’uns 150 quilos de cocaïna i la intervenció de sis milions d’euros, com va avançar SEGRE dijous.

L’operatiu es va portar a terme principalment a Gavà, Viladecans i el Prat de Llobregat, després d’indagacions iniciades per la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la comandància de Lleida. Hi va haver una vintena d’escorcolls i nou arrestats. A més, val a destacar que es tracta d’una ramificació del cas Street-22, que va suposar la troballa de la partida de cocaïna més gran intervingut a Lleida: 620 quilos valorats en 22 milions d’euros que van ser decomissats el gener del 2022 dins d’un rotor de 12 tones procedent del Panamà que tenia per destinació una societat l’administrador de la qual era un empresari lleidatà, que va ser empresonat.

El cas es va saldar amb sis detinguts i vuit investigats, quatre a Lleida, i la resta de detencions es van practicar a Salou, Eivissa, Barcelona i Guadalajara. A més, també es va vincular a aquesta xarxa un agent dels Mossos d’Esquadra arrestat el març a la ciutat de Lleida per suposat blanqueig de capitals. Va llogar en nom seu suposadament la nau on anava destinat el rotor. Paral·lelament, hi va haver una altra partida de 400 quilos de cocaïna al Panamà.