Les superilles arriben a Lleida: inspiració vienesa i un nou model urbà

El barri de Pardinyes, a Lleida, està a punt de rebre un impuls urbanístic que canviarà significativament el seu paisatge i la qualitat de vida dels seus habitants. La comissió de Gestió de la Ciutat ha donat llum verda al pla SUR 20, un projecte ambiciós que preveu la urbanització de gairebé 17 hectàrees als afores del barri, entre els carrers Vidal i Codina, Josep Pallach i Oriol Martorell, prenent com a eix central l'avinguda Prat de la Riba, que serà prolongada.

El pla SUR 20 permetrà la construcció de fins a 1.091 habitatges, dels quals un 40% seran protegits, i comptarà amb equipaments públics i privats, així com una zona comercial. Però la gran novetat d'aquest projecte és la incorporació del model de superilles, un concepte urbanístic innovador que situa els blocs d'habitatges al voltant de places i zones verdes connectades per carrers per a vianants, on es podran ubicar equipaments de lleure o serveis per als residents.

Inspiració vienesa per a un nou model urbà

Els arquitectes Anna Costa i David Portolés, del despatx CP Arquitectes i autors del pla SUR 20, revelen que s'han inspirat en les superilles habilitades a Viena després de la Primera Guerra Mundial, conegudes com a Supergrätzel. A diferència del que s'ha fet a Barcelona, on les superilles s'han implantat restringint el trànsit en carrers ja existents, a Pardinyes es crearan des de zero, adaptant-se a les necessitats i característiques del barri.

El nou sector tindrà l'avinguda Prat de la Riba i tres vies que la creuaran com a carrers principals, mentre que la resta seran per als vianants i actuaran com a espais verds que connectaran el sector de nord a sud i d'est a oest. A més, aquests carrers comptaran amb un tipus de terra que drenarà l'aigua de la pluja, que anirà a parar a col·lectors pluvials per a la seva reutilització en dipòsits o desembocadura directa al riu.

Imatge de la superilla de Lleida

Habitatge social i integració amb l'entorn natural

Dels 1.091 habitatges previstos, un 40% seran protegits, és a dir, un total de 445, dels quals la meitat seran de lloguer. Els blocs de pisos ubicats a la prolongació de Prat de la Riba i vies perifèriques tindran sis o set plantes d'alçada, mentre que la majoria dels carrers interiors o per als vianants en tindran quatre, seguint el model ja aplicat a la prolongació de Prat de la Riba entre els Barris Nord i Josep Pallach.

El pla SUR 20 també aposta per la integració amb l'entorn natural, ja que gairebé el 20% de la superfície total estarà ocupada per zones verdes. Es preveu la creació d'una gran zona verda allargada que marcarà el final de la trama urbana i el principi de l'Horta, on es proposa traslladar els horts urbans que actualment es troben al costat del carrer Josep Pallach.

Equipaments i millora de la connectivitat

Els equipaments del nou districte es repartiran entre els quatre extrems del sector. Un d'ells, situat al costat de la cantonada amb Vidal i Codina, serà destinat a usos comercials, mentre que la resta podrien acollir altres equipaments comercials o de serveis, com una residència. Els arquitectes també han proposat mantenir l'edifici principal de la seu d'Ilnet, obra del reconegut arquitecte lleidatà Ramon Maria Puig.

El desenvolupament del SUR 20 comportarà la creació d'una ronda que en el futur permetrà connectar l'avinguda Torre Vicens amb la de Pearson, completant així la trama urbana entre Pardinyes, Balàfia i el Secà. Aquesta millora de la connectivitat serà clau per a la integració del nou sector amb la resta de la ciutat.

Un projecte ambiciós amb un cost estimat de 20 milions d'euros

El pla SUR 20 és un projecte urbanístic de gran envergadura que transformarà una àrea de 167.885 metres quadrats als afores de Pardinyes. A més dels habitatges, es destinaran 23.668 m² a equipaments i 33.142 m² a zones verdes. El cost estimat de la urbanització és d'uns 20 milions d'euros, i la tramitació prèvia encara s'allargarà uns dos o tres anys.

Aquest pla suposa una oportunitat única per a revitalitzar el barri de Pardinyes i dotar-lo d'un nou model urbà basat en la sostenibilitat, la qualitat de vida i la integració amb l'entorn natural. Les superilles de Pardinyes marcaran un abans i un després en la història del barri i serviran d'exemple per a futures actuacions urbanístiques a la ciutat de Lleida.

