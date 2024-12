La Paeria preveu reformar, rehabilitar o enderrocar 425 habitatges de la Mariola per fer-los nous. - MAGDALENA ALTISENT

L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) de Lleida ha protagonitzat una singular operació immobiliària al barri de la Mariola. Ha comprat un total de 4 habitatges per tot just 3.533 euros, a un preu mitjà que oscil·la entre els 507€ i els 1.503€ per pis. Els immobles estan ubicats als blocs Joan Carles, Grup Mariola y Cardenal Cisneros.

Però aquesta compra no és una inversió a l’ús, sinó que forma part d’un ambiciós pla de regeneració urbana per a la Mariola. El projecte preveu actuacions en 425 habitatges repartits en 9 blocs del Grup Mariola (antics blocs Ramiro Ledesma) i 2 blocs de Cardenal Cisneros. La idea és reformar, rehabilitar o fins i tot enderrocar aquests edificis, a més d’habilitar zones verdes, equipaments i serveis per als veïns.

Begoña Iglesias, tinent d’alcalde de Gestió de la Ciutat i presidenta de l’EMAU, ha explicat que aquests 4 habitatges s’han adquirit exercint el dret de tempteig. I no seran les úniques, ja que entre finals de 2023 i principis de 2024 està previst comprar 3 pisos més seguint el mateix procediment. La intenció és seguir amb aquestes adquisicions al llarg de 2025 "sempre que sigui possible", amb l’objectiu de facilitar la renovació d’aquesta zona de la Mariola.

Un compromís amb la regeneració del barri

"Som compromesos amb l’impuls de la regeneració de la Mariola i aconseguir la propietat d’habitatges ens permetrà que la gestió urbanística del pla sigui més senzilla", ha recalcat Iglesias. Aquest pla de millora urbana es va anunciar el maig de 2023 i actualment hi ha obert un concurs de projectes, encara sense resoldre, la redacció del qual està pressupostada en 130.680 euros (IVA inclòs).