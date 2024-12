Condemnen un multireincident a 4 anys per un robatori en una farmàcia de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència ha condemnat a quatre anys de presó B.R.S., un històric delinqüent que als seus 40 anys acumula uns 70 antecedents, com a autor d’un robatori en una farmàcia del passeig de Rondade Lleida la matinada del passat 8 de febrer. El tribunal el condemna per un delicte de robatori amb força en les coses en establiment obert al públic fora de les hores d’obertura amb la concurrència de la circumstància agreujant de disfressa (anava encaputxat). La Fiscalia sol·licitava una condemna de cinc anys i vuit mesos de presó al considerar que se li havia d’aplicar l’agreujant de multireincidència. Al seu informe, posava èmfasi que li constaven quatre condemnes per robatori amb força o amb violència des del 2013 (sumaven set anys de presó).

Quant al robatori, el tribunal no té dubtes de l’autoria de l’acusat. Els Mossos van trobar una empremta dactilar seua a la llamborda que va utilitzar el lladre per trencar la porta de vidre del magatzem de l’establiment. A més, van trobar un joc de claus a l’interior –els investigadors van comprovar que pertanyien al pis de la seua germana, on vivia l’acusat– i el van reconèixer sense cap dubte en els enregistraments de la càmera de seguretat de l’establiment pels seus múltiples antecedents. Es va emportar un botí de 600 euros. L’acusat va negar ser l’autor i va afirmar: “Volen que sigui condemnat per convicció moral de la policia però sense proves.”

L’Audiència considera que “no només la versió de l’acusat no té qualsevol mena de lògica i suport probatori, sinó que ve absolutament desvirtuada per tota la contundent bateria d’indicis existents, ja que l’aparició de les seues empremtes i de les seues claus a l’interior de la farmàcia, unida a la captació de la seua imatge en l’enregistrament de les càmeres existent en aquesta condueixen de manera indefectible i sense marge de dubte raonable a afirmar que l’acusat va ser l’autor del delicte enjudiciat”. Va ser arrestat dies després en ser sorprès in fraganti quan havia entrat a robar en una pizzeria a Cappont. Es va amagar darrere d’una nevera. Des d’aleshores torna a estar a la presó. Dos setmanes abans havia estat arrestat com a presumpte autor d’un robatori a Creu Roja.