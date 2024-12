ERC demana el pla de l'estació i set milions per a barris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’ERC proposa destinar en el pressupost del 2025 més de 7 milions de recursos propis als barris, que defineix com a “grans abandonats de l’actual govern municipal”. Els republicans van registrar ahir la proposta i la seua portaveu, Jordina Freixanet, va subratllar que “és essencial per revertir dècades de desigualtats entre barris” i va denunciar que el govern del PSC “s’ha carregat el pla de l’estació”. Sobre això, el PSC va contestar a X (Twitter) que “ERC viu al seu món, nosaltres farem possible el pla amb un projecte viable, a diferència d’ells”.

Al Centre Històric, ERC proposa remodelar l’escola Cervantes per a usos cívics i culturals, entre altres mesures. A Noguerola, una “solució definitiva” als problemes de mobilitat als voltants de l’estació. A Pardinyes planteja millorar la connectivitat i incrementar zones de pàrquing. Al Secà, crear nous espais esportius per a joves. A Balàfia, reformar l’antiga escola. A Joc de la Bola, rehabilitar espais comunitaris per a activitats veïnals i la nova biblioteca.

A Ciutat Jardí, renovar parcs infantils i crear zones esportives a l’aire lliure. A Instituts-Sant Ignasi, crear zones verdes i espais de trobada. A Escorxador-Templers, remodelar les zones comercials per dinamitzar l’economia.

A Universitat, solucionar els problemes d’habitatge per als joves que arriben de fora de Lleida. A la Mariola, reformar la plaça Barcelona i Gaspar de Portolà. A Turó de Gardeny, recuperar el patrimoni cultural i històric. A Cappont, remodelar els carrers principals. A la Bordeta, invertir en el pavelló i el cobriment de la pista. Als Mangraners, crear zones de lleure infantil adjacents a les piscines.

A Llívia, urbanitzar els carrers pendents i instal·lar enllumenat al carrer Gran. A l’Horta, desbrossar els camins principals. Finalment, al Clot planteja reformar el centre cívic.