Rècord de pisos venuts a Lleida en un mes des de l'esclat de la crisi immobiliària

El nombre d’habitatges venudes a Lleida l’octubre passat va ser el més alt en un mes dels últims 16 anys, amb un total de 599, segons va publicar ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Uns valors que no es veien des del gener del 2008, just abans de l’esclat de la bombolla immobiliària, i que confirmen el bon any del sector, que ha viscut un repunt de l’activitat des del primer trimestre. A més, les previsions apunten que les vendes aniran a més al llarg del proper any per la baixada dels tipus d’interès, les facilitats que donen ara les entitats bancàries per comprar i l’escassa oferta actual de lloguer de qualitat.

Segons les dades de l’INE, de les 559 operacions fetes a l’octubre la gran majoria (466) corresponen a habitatges de segona mà. A Catalunya es van registrar 10.925 compravendes, la millor xifra des del 2007 i un 49,7% més que el mateix període de l’any passat. Al seu torn, a tot l’Estat n’hi va haver 69.418, un 51,3% més que el 2023 i el valor més alt des de l’octubre del 2007, fa 17 anys.

Promotors i professionals destaquen que l’oferta s’adapta a la demanda i que ara no hi ha especulació

Sobre aquestes xifres, la presidenta del gremi de promotors de Lleida, Montse Pujol, va reconèixer que “el repunt és evident, ho estem vivint des de principis d’any i tot indica que anirà a més durant el 2025 i ho veiem com la resposta lògica després de tants anys amb el mercat estancat a nivell de construcció i compravenda”. Per això, considera que “no estem per a res davant d’una bombolla immobiliària, només que ara estem començant a corregir aquesta descompensació que hi havia entre la demanda i l’oferta a nivell de compravenda”.

Per la seua part, el director comercial de Finques Farré, Jordi Piqué, va corroborar que el 2024 és “un bon any per al sector malgrat l’increment de preus” i atribueix aquest repunt a diversos factors. “D’una banda, malgrat que els salaris no pugen, hi ha estabilitat laboral, cosa que ajuda a generar estalvi, després els interessos són baixos i els bancs cada vegada faciliten més les hipoteques i les entrades per comprar un pis, i si hi sumes la falta de lloguers, especialment dels de bona qualitat, tenim aquesta situació”, va detallar Piqué. Per aquest motiu, no va dubtar a afirmar que l’increment de les vendes d’habitatge es deu en bona part a un “efecte rebot per la falta de lloguers” i que les operacions que es tanquen no són per especular. “Ara, el que compra un habitatge és per viure-hi”, va remarcar Piqué, que va insistir que ara no hi ha cap bombolla immobiliària i que no es repetiran els factors que van propiciar la crisi del 2008. “Llavors el problema va ser que es construïa obra nova sense parar, però ara no s’inicia una promoció sense tenir almenys el 50% dels habitatges venuts”, va concloure.

Finalment, el president del col·legi d’agents immobiliaris de Lleida, Josep Maria Esteve, ja va avançar a començaments de novembre que els propers mesos les vendes de pisos assolissin xifres que no es veien des d’abans de la crisi econòmica i que aniran a més el 2025, de forma que va anticipar que hi haurà molta activitat tant per a la venda d’habitatges de segona mà com per als d’obra nova.