Tallen l'avinguda Catalunya per promoure una marxa de torxes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una vintena de joves de moviments socials i organitzacions, entre els quals membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, van tallar ahir al capvespre l’avinguda Catalunya durant uns minuts per animar els veïns a afegir-se a la marxa de torxes que han convocat per divendres que ve a les 19.00 hores a la plaça de la Catedral per tal de denunciar que “les presons del règim continuen plenes de reclusos polítics i la llista de represaliats no para d’augmentar”.