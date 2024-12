Denuncien la falta de pisos públics per a emergències

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) va denunciar ahir la falta d’habitatges municipals per allotjar de forma urgent les persones que entren a la taula d’emergències. Una desena de membres van acudir al matí a la regidoria d’Acció Social, al carrer Tallada, on van reclamar a la Paeria “mesures reals que donin resposta a la situació que pateix la ciutat”. Una portaveu va assegurar que “el PSC només ha incorporat un pis al parc públic durant el 2024, mentre que la PAH ha aconseguit reallotjar deu famílies en l’últim any i mig”. Així mateix, va afirmar que només s’han resolt favorablement 13 de les 33 sol·licituds per entrar a la taula d’emergències.

“Vaig presentar tota la documentació i em van denegar la taula dos vegades, la meua família i jo portem dos mesos en una pensió de la qual ens n’haurem d’anar a finals de mes i no tenim alternativa”, va denunciar Rachid.

La Paeria va respondre que la taula ha portat a terme 17 adjudicacions en pisos socials durant aquest any i que només hi ha una família amb informe favorable a l’espera d’adjudicació. Va explicar que, de moment, aquesta família és al seu domicili. També va assegurar que durant el 2024 ha allotjat 36 famílies en establiments hotelers i 27 persones en habitatges d’urgència municipals. Va afegir que la PAH es reunirà pròximament amb l’edil Carlos Enjuanes.