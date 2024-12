Dos anys i mig de presó per a un home que va maltractar i pegar reiteradament l'exparella a Tremp

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 2 anys i mig de presó, i a 60 dies de treballs en benefici de la comunitat, un home acusat de maltractar i pegar reiteradament l'exparella a Tremp el 2021. Víctima i agressor van ser parella durant catorze anys, però no van arribar a conviure. Abans de la celebració del judici, aquest dijous ell ha reconegut els fets arran d'un pacte de conformitat entre les parts, pel qual se li han aplicat les circumstàncies atenuants d'intoxicació etílica i de reparació del dany, atès que l'encausat ha consignat 1.000 euros al jutjat. Davant l'acord, les magistrades han dictat sentència oral i l'home ha quedat condemnat pels delictes de violència física i psíquica habitual, maltractes en l'àmbit familiar i lesions.

La vista s'havia de celebrar el juny passat, però l'encausat no es va presentar al judici i l'Audiència va dictar una ordre de cerca i captura contra ell. Finalment, va ser detingut i va ingressar al centre penitenciari a l'espera de judici. Ara la defensa preveu demanar la suspensió de la pena de presó i que l'home pugui sortir en llibertat.

"Et tiraré per la finestra"

Segons la sentència, un dels episodis de violència va tenir lloc el juliol del 2021, quan arran d'una discussió, l'home va amenaçar i denigrar la dona amb expressions com "et tiraré per la finestra" o "no serveixes per a res" i després la va agafar dels cabells i la va tirar a terra.

La matinada del 27 de novembre d'aquell mateix any li va propinar un cop a l'abdomen i a la cara, fet que va fer perdre a la dona una dent incisiva. La víctima es va haver de costejar un implant dental valorat en uns 1.000 euros, que és l'import que l'home ja ha pagat en concepte d'indemnització.

La sentència també estableix que l'home no podrà tenir o portar armes durant 4 anys i que no es podrà acostar a la víctima o comunicar-s'hi durant 9 anys. Inicialment, la Fiscalia sol·licitava una condemna de 5 anys i mig de presó per a l'home i el pagament d'una indemnització de 9.000 euros.